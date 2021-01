«Las mujeres no somos el sexo débil»: Rebeca, la primera portavoz de la Policía

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Enero es el mes dedicado a las mujeres hondureñas y también el mes en que Rebeca Torres Martínez hizo historia en la Policía Nacional al ser nombrada portavoz de la institución, la primera desde su existencia.

Rebeca es licenciada en Periodismo y el pasado viernes se le nombró titular de la Dirección de Comunicaciones Estratégicas. Con su nombramiento, pone en marcha una nueva etapa en la institución, pues hasta ese momento, únicamente hombres habían ocupado el puesto.

Lea también: Por primera vez, una mujer se convierte en portavoz de la Policía Nacional

Recorrido en medios de comunicación

Sin embargo, para llegar a poner su toque femenino a la institución estatal de seguridad, Rebeca recorrió un largo camino en diferentes medios de comunicación. En estos lugares, se desempeñó en diferentes puestos.

Como miles de hondureños, Rebeca inició dando sus primeros pasos en el periodismo cuando apenas iniciaba la carrera en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Inició como reportera y luego como presentadora en Maya TV, seguidamente ejerció en las relaciones públicas de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).

Ahí se abrió campo para laborar como reportera, ascender a correctora de estilo y terminar siendo la coordinadora de un foro en Televisión Nacional de Honduras (TNH).

1 of 9

Posteriormente aplicó en TV Azteca y fue contratada como reportera, seis meses más tarde la promovieron a ser coordinadora de noticias de Honduras, en el canal mexicano. Ahí también aprendió a realizar trabajos de producción.

Su ardua labor, compromiso, esmero y disciplina en ese medio, la llevó hacia la Secretaría de Seguridad, y aunque sabía que era un reto, decidió tomarlo. «De inicio tuve mucho temor de no poder cumplir con las expectativas de quienes buscaron mis servicios, pero creo que tuve un recibimiento bastante satisfactorio con la institución policial«, contó.

Retos en el cargo

En ese contexto, la nueva portavoz contó a Diario TIEMPO que «es realmente un reto ser parte de una institución jerarquizada por los procesos, por la doctrina, por la disciplina. No es fácil para una persona del área civil, no es nada fácil, pero no es imposible».

Rebeca es del criterio que la constancia, la disciplina y el compromiso que se va aprendiendo de los funcionarios policiales y del mando, es clave para tener éxito en las funciones que le encomiendan.

Ante el desafío de su nuevo nombramiento, dijo: «¡Esto ha sido fantástico! No tengo más que agradecerle a Dios por haberme puesto en los lugares correctos que necesitaba para poder aprender todo lo que necesitaba aprender en su momento».

Una mujer entre hombres

La entrevistada reveló que no fue fácil entender que podía tomar el reto. Pues aun teniendo la capacidad, no sería fácil ejercer en un cargo que había sido ocupado únicamente por hombres con altos mandos de policiales.

Por otra parte, dejó en claro que su nombramiento fue unánime y está sustentado en la ley orgánica de la Secretaría de Seguridad. Razón por la que está siendo apoyada y mencionó: «Estamos tratando de dar un valor agregado a la institución policial».

¿Por qué Rebeca estudió periodismo?

«Siempre tuve en mi corazón entrar en el gremio. El trabajo del periodista es un trabajo noble, poco comprendido por la sociedad, pero es tan satisfactorio saber que el trabajo que uno realiza puede ayudar a la gente, puede orientarla y hacer que puedan mejorar sus condiciones de vida, entonces en mi esencia estaba servir en esa área».

Sin embargo, hoy en día, pasó de entrevistar a ser entrevistada y ante ello reveló que «siempre me vi consultado las fuentes policiales, pero nunca estando del otro lado. Y, es tan diferente, pero es una gran experiencia».

Empoderamiento femenino en la sociedad hondureña

En una sociedad que ha sido reconocida por ser «machista», ver a una mujer en un importante cargo es sinónimo de admiración y hasta críticas, pero la portavoz no solo llegó a cambiar la historia, sino a eliminar prejuicios.

«Esto una muestra de que las mujeres no somos el sexo débil, creo que somos seres humanos valiosos, somos seres humanos convencidos que podemos hacer un cambio. Somos multifacéticas, tenemos la capacidad real para poner control tanto en casa como en todos los ámbitos donde nos podamos desempeñar», enfatizó.