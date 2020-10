ESTADOS UNIDOS. Andrea Ochoa, está eliminando prejuicios y demostrando que las mujeres también pueden. La hondureña tomó el volante de un tráiler y está recorriendo y conociendo el país norteamericano, mientras trabaja.

Es originaria de Choluteca y como muchos compatriotas llegó a los Estados Unidos en busca de un mejor futuro.

Con tan solo 23 años de edad, demuestra que también es capaz de hacer lo que se propone a pesar de lo que piense la gente. Ochoa se dedica a conducir transporte de carga pesada en Estados Unidos.

Léase también: Exitosa hondureña explota venta de semitas en Asia, Europa y América

Presentadora de Televisión en Honduras

A los 14 años, trabajó como presentadora de televisión en un programa juvenil de un canal en Choluteca, posteriormente viajó a México con el objetivo de trabajar en un medio de comunicación. Sin embargo, su ruta cambió y decidió viajar rumbo a Estados Unidos.

«Mi sueño antes era ser presentadora de televisión, pero los sueños cambian y a mi me llevó hacia esto. Me encanta hacerlo», comentó en una entrevista realizada por un canal de televisión nacional.

¿Cómo llegó a tomar el volante de un tráiler?

En 2019, ingresó a una compañía para aprender todo acerca de los camiones que en la actualidad maneja.

Actualmente, Ochoa recorre los diferentes Estados, desde hace un año, transportando todo tipo de mercancías como productos de un supermercado, agricultura, construcción, partes de carros, productos de trabajo en las fábricas, ropa, entre otros.

«Miré mujeres haciéndolo y yo siempre decía que lo quería hacer, siempre tuve miedo. De mecánica no sabía absolutamente nada, no sabía ni inglés de mecánica», comentó la joven quien es residente en Michigan.

La hondureña segura estar orgullosa y contenta de su trabajo

La joven catracha, reconoce que su trabajo es complicado porque pasa mucho tiempo fuera de casa. Sin embargo, mencionó que «me encanta manejar, viajar, me gustan las aventuras, estoy trabajando, pero siento que no lo hago porque me apasiona».

A su vez, agregó que viajar a todos los Estados, le ha dado la oportunidad de reunirse con amistades que hace mucho tiempo no veía.

Su trabajo no le impide dejar el lado femenino

«Quiero recalcar que muchas personas tienen mal información respecto a los camioneros y por eso yo trato de poder hacerlo de una forma diferente y femenina. Siempre trato de poder estar bien presentable», dijo.

Ochoa, también explicó que ha tenido que luchar contra los prejuicios de la gente, ya que por ser mujer, le han dicho que no debería o podría hacer su trabajo. Pese a esto, les ha demostrado que no hay limitantes para quien se proponga cumplir sus propósitos.

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn