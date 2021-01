Yani en gira por la capital: «Sé lo que sufre el migrante; quiero crear oportunidades»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El abogado Yani Benjamín Rosenthal, precandidato presidencial por el Partido Liberal de Honduras, realizó una gira por los distintos distritos políticos de la capital hondureña ayer sábado.

En varias paradas que realizó, afirmó que la migración de hondureños, vista en la caravana que sigue su rumbo hacia los Estados Unidos, lo comprometen a crear oportunidades para todos.

Yani recorrió este sábado varias colonias capitalinas, entre ellas Germania, la aldea de Suyapa, Bolívar, Villa Adela y la popular Kennedy, entre otras.

En esos lugares, de manera presencial y por videoconferencias, juramentó a los cuadros que custodiarán los votos de su movimiento en las mesas electorales e instruyó a su dirigencia, sobre las estrategias para asegurar la victoria en las primarias del 14 de marzo.

En los «zapatos» del pueblo

En los discursos que brindó, se refirió al éxodo en los últimos días de miles de compatriotas que buscan el sueño americano.

«Desde que regresé a Honduras he visto con preocupación la situación del pueblo hondureño. Me he sentido muy triste de ver a esa gran cantidad de hondureños partir en la caravana migrante», dijo inicialmente Yani ante centenares de liberales capitalinos.

Y agregó: «Sé lo que sufre un migrante, porque lo viví. Fueron cinco años distanciado de mi familia. Viví como los migrantes, lejos de mi madre, de mi esposa, de mi familia. Esas es una de las razones que me ha motivado a querer ser Presidente para llevarles oportunidades para todos, sacando a los cachurecos del poder».

El líder político hizo hincapié en que tiene la intención de cambiar el país con el propósito de que nadie sufra.

Objetivos fijados

Además, Yani reiteró que tiene trazada la ruta para lograr su objetivo y la misma consta de tres etapas. La primera es el triunfo en los comicios electorales de marzo para conseguir la unidad del Partido Liberal.

La segunda fase es la unidad de todo el bloque de oposición cuando finalice el proceso electoral primarios. Finalmente, la última «estación» de la ruta es el reencuentro de la familia hondureña, después de una victoria de la alianza de oposición en las elecciones generales.

Plazas laborales

Por otra parte, el líder liberal reconoció las necesidades de trabajo de los hondureños, especialmente de los jóvenes, a los que invitó a mantener la esperanza de que una Honduras nueva es posible.

En tal sentido, destacó su experiencia en la generación de empleos desde la empresa privada. Detalló que obtuvo esos conocimientos trabajando al lado de su padre Jaime Rosenthal, a quien calificó como un reconocido forjador de proyectos que generaron mucha riqueza.

De hecho, Yani agregó que los ideales sobre los cuales su padre basó su proyecto de vida, están relacionados con los principios del Partido Liberal, en el cual militó «disciplinadamente».

El presidenciable aseguró que esa ideología de libertades, que también le fue enseñada a él por su papá, «ha sido aplastada por los cachurecos en estos doce trágicos años de gobierno«.

Apoyo a sus correligionarios

Durante todas las estaciones que hizo en el recorrido por la capital, el empresario y político sampedrano, pidió el voto para los veintitrés candidatos a diputados del Movimiento Yanista en Franciscos Morazán, quienes lo acompañaron.

Asimismo, Rosenthal encomendó un especial apoyo para el candidato a alcalde por Tegucigalpa y Comayagüela, el ingeniero Silvio Larios. Acotó que él será quien transformará la capital.

«Yo comprendo que los cachurechos los han hecho sufrir, pero solo queda un año. En un año vamos a estar en otra reunión como esta, pero en la Casa Presidencial«, sostuvo.

