Yani en El Paraíso: Este país, destruido por los cachurecos, lo haremos prosperar con ustedes

EL PARAÍSO, HONDURAS.- El precandidato presidencial del Partido Liberal, Yani Rosenthal, prometió este sábado que cumplirá su responsabilidad de “unir, reconstruir y hacer prosperar a este país destruido por los cachurecos”.

“Lo vamos a recuperar y lo haremos prosperar con todos ustedes”, expresó Yani en una reunión con sus cuadros políticos del oriental departamento de El Paraíso, donde celebraría una concentración que fue suspendida por los efectos de las autoridades a cargo de la pandemia.

Cumplimiento de medidas de bioseguridad

La cita fue realizada bajo estrictas medidas de bioseguridad. Yani dijo saber que todos los hondureños han sufrido por las decisiones equivocadas del gobierno nacionalista y han perdido la esperanza. También, expresó que eso lo motiva a decir presente en el momento correcto para sacar adelante al país.

“Estos doce largos años de gobierno nacionalista ha sido como una travesía en el desierto, pero falta solo un año, en noviembre los vamos a sacar y en enero del otro año estaremos en una reunión como ésta, pero en las gradas de Casa Presidencial”, añadió.

Yani contó que está en el proceso de poner de pie al Partido Liberal para después unir la oposición. Luego, finalmente reconciliará al país.

Además, indicó que cuando su movimiento gane las elecciones, irá inmediatamente a hilvanar a los otros liberales de otras corrientes para hacer un solo Partido Liberal. Entonces, caminará hacia la unidad de la oposición, pues será necesario convencer a los otros partidos de la necesidad de una alianza multipartidaria “para sacar por fin a estos cachurecos que han hecho tanto daño”.

Pero, la ruta no queda ahí, insistió. “Tenemos el compromiso de unir a este país, debemos sanar las heridas, porque como decía Abraham Lincoln, una casa dividida no puede sostenerse. De igual manera, un país dividido no puede prosperar, es necesaria para generar empleos dignos y bien pagados que la población necesita”.

Ideología liberal

Yani habló durante la reunión de su padre, el ingeniero Jaime Rosenthal Oliva y saludó a muchos de sus amigos que asistieron a la cita. Dijo que fue él quien le enseñó la ideología liberal y de quien aprendió sobre las libertades públicas, como la libertad de expresión, de prensa, de los derechos humanos, de los libres mercados y la libre empresa.

“Esos ideales están en nuestra Constitución, pero no se respetan. En estos doce años las hemos perdido, pero las vamos a recuperar. Vemos una luz al final del túnel”, precisó.

Comentó que su esposa Claudia, que vivió durante los últimos cinco años como madre soltera y que durante toda su vida ha hecho muchas actividades de altruismo, está preparada para ser la Primera Dama.

Recordó que fue miembro de los consejos locales y departamentales de su Partido, miembro del Consejo Central Ejecutivo, ministro y diputado, precandidato, por lo cual resaltó que no es un liberal advenedizo que nació liberal, siendo hijo de padre y madre liberales y que hasta se casó con una mujer liberal.

Puede interesarle leer: Yani ofrece nuevas oportunidades para todos al juramentar jóvenes de Choloma

El Paraíso

Además, expresó que este departamento ha sido muy liberal y dijo estar contento de escuchar que nuevamente hay entusiasmo y voluntariado en El Paraíso. “Cuenten conmigo, estoy para ayudarles, haremos las obras que necesita el departamento”, prometió.

Asimismo, a la reunión asistieron Adolfo Leonel Sevilla, coordinador departamental de campaña; el diputado por El Paraíso y jefe de Bancada del Partido Liberal, Mario Segura; los candidatos y candidatas a diputados y alcaldes y el presidente de la juventud de El Paraíso, Manuel Rodríguez, entre otros.

Sevilla indicó que Yani tiene la capacidad de saber unir al Partido Liberal, para después unificar al país. Por lo tanto, dijo estar convencido de que “es el hombre que nos conviene, es el mejor candidato para gobernar Honduras y te vamos a hacer ganar.

Yani en El Paraíso 1 of 4

Yani en El Paraíso 1 of 5

Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn.