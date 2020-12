Yani Rosenthal: «Entregamos planillas completas, como lo hicimos en el CCEPL»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El empresario Yani Rosenthal Hidalgo, presidenciable por el Partido Liberal (PL) llegó la noche de este jueves a la capital para entregar las planillas de su movimiento ante las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Al llegar al evento, el líder político habló con la prensa y externó que presentaron la totalidad de la documentación requerida. Acotó que las planillas están completas, tal como las que dejaron en manos del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL).

En ese sentido, Yani confesó que él no tenía previsto participar de esta actividad con su corriente; sin embargo, lo hizo debido a declaraciones que se vertieron más temprano y dejaron en duda el honor de su movimiento.

«Yo no tenía planeado venir, pero, por todos los comentarios negativos que hubo por parte de las autoridades del partido este día, tomé la decisión de presentarme», expresó.

Yani se refirió a las palabras proferidas por Octavio Pineda, secretario del PL, quien aseguró que la corriente Yanista entregó nóminas con «incoherencias e inconsistencias».

Ante tal situación, el precandidato a la presidencia no se quedó callado y envió un mensaje; le pidió a la directiva de la agrupación política que deje atrás una supuesta trama de antipatía.

«Es una campaña muy sucia, muy ofensiva y de odio. Le pedimos a las autoridades del partido que no hagan eso, que sean un factor de unidad«, aseveró Yani.

Más declaraciones

Por otra parte, al líder de la bandera rojiblanca se le consultó sobre la posibilidad de que el ingeniero Silvio Larios no prosiga con su precandidatura a la alcaldía capitalina, dado que adolece las complicaciones de la COVID-19. Yani despejó las dudas.

«No, no se habla de un posible reemplazo. Él me ha dicho que está mejorando, que está dispuesto a seguir y, si eso es así, por supuesto que no lo vamos a sustituir«, afirmó.

En otros temas, Rosenthal lamentó que se vaya a votar en los comicios internos con dos tarjetas de identidad; igualmente, comentó que el país vive, desde antes de la pandemia y los fenómenos naturales, una «tremenda crisis«.

