¿Prohibidas las alianzas en próximas elecciones? Mario Segura se pronuncia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego de las declaraciones de representantes de algunos partidos de oposición sobre la supuesta prohibición de alianzas políticas, este jueves, Mario Segura, jefe de la bancada del Partido Liberal, aclaró que la nueva Ley Electoral no lo contempla.

«El proyecto electoral va igual al anterior. No se ha hecho ningún cambio, creo que lo pueden verificar en el transcurso de hoy y mañana. No hay ningunas prohibiciones más de las que existían ya en la ley anterior, donde también hubo alianzas y que no se vayan a permitir queda totalmente descartado», dijo Segura.

Sobre el mismo tema, el líder liberal hizo hincapié en que el tema de las alianzas políticas ha sido seriamente discutido. «Invito a que estén pendientes a la discusión de mañana para verificar que lo que ellos pretenden o denuncian es totalmente mentira», aseveró.

Conformación del CNE

Por otro lado, enfatizó que «la conformación del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) queda tal como está en el dictamen en donde solo tienen voz y voto los propietarios».

A efecto de ello, se descarta que se les dé participación a los suplentes, afirmó el parlamentario. «La Ley Electoral se va a probar conforme al dictamen«, reiteró.

En relación a la conformación de las mesas electorales, explicó que se mantienen los cinco miembros; tres miembros de los partidos mayoritarios y dos miembros en carácter de vocal y que será rotatorio de acuerdo a los partidos emergentes.

Asimismo, sostuvo que la figura de la reelección presidencial es ilegal, porque representa una violación a la Constitución de la República. Además, no se contempla en la nueva Ley Electoral, concluyó Segura.

