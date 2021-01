Salud no aceptó 4 millones de vacunas contra COVID-19, según el COHEP

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Cuatro millones de vacunas contra la COVID-19 ofreció la farmacéutica AstraZeneca a Honduras, pero la Secretaría de Salud (SESAL) no aceptó, según denunció este jueves el director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Armado Urtecho.

A través de medios locales, Urtecho manifestó que AstraZeneca le hizo la propuesta de darle 4 millones de dosis a la SESAL en agosto pasado, sin embargo, esa institución no contestó afirmativamente y si tuvieron los fondos para hacerlo.

En ese contexto, señaló que si Honduras hubiese aceptado esa propuesta, ya tendría fecha de la llegada de una vacuna y no estuviera esperando como en este momento.

“Aparte de improvisación, lo que hay ahí es miedo a tomar decisiones”, cuestionó el miembro del COHEP.

Hasta el momento, Honduras espera la donación de un lote de vacunas contra COVID-19 por parte del mecanismo Covax, con el que se vacunaría al 20 % de la población, pero aún no se tiene una fecha concreta de cuándo esta llegará al país.

“Se van a acordar del presidente de la República, no de la ministra de la Secretaría de Salud. Aquí se ha engañado al presidente por parte de los funcionarios que no toman las decisiones”, enfatizó Urtecho.

Lea también: Salud solicita L748 millones para compra de más vacunas contra COVID-19

Urtecho: «Hay que preguntar por qué no adquirieron las vacunas»

De igual forma, expresó que después la población se preguntará por qué el mandatario Juan Orlando Hernández, no tomó las decisiones.

“Si en agosto tenían la oportunidad de adquirir cuatro millones de vacunas para los hondureños por parte de la Sesal, hay que preguntar ¿por qué no se hizo?”, recriminó el entrevistado.

En virtud de lo anterior, destacó que la vacuna de AstraZeneca tiene la ventaja de requerir cuartos de refrigeración que no necesitan otras vacunas. Indicó que es antídoto puede almacenarse en un refrigerador normal.

«No es como la vacuna de Pfizer, que necesita temperaturas ultra frías de menos 70 grados centígrados«, objetó.

Según el profesional del derecho, lo anterior significaba mayor facilidad de traslado y de almacenamiento de la vacuna que desarrolló la Universidad de Oxford y AstraZeneca.

Ante esa situación, Urtecho dijo que Honduras debe dejar la actitud de pordioseros y estar a la espera de las donaciones.

Por su parte, el presidente del COHEP, Juan Carlos Sikaffy, urgió al gobierno para que centre su mirada en la adquisición de las vacunas que garanticen tranquilidad a la población.

“Esto es urgente para el país y para la salud mental de la población que garanticemos la adquisición la vacuna contra la COVID-19”, aseguró.

Al respecto, informó que hoy, el COHEP entregó la primera garantía bancaria al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) para asegurar el millón 400 mil dosis a la farmacéutica AstraZeneca.

«Esta farmacéutica es la única que hasta el momento garantizó que el lote ingresará el 21 de abril«, finalizó Sikaffy.

Le puede interesar: BM entregará $12 millones para compra de vacunas contra COVID-19

Suyapa Figueroa: «Al gobierno no le interesa aceptar donaciones»

Sobre la donación de las 4 millones de dosis que iba a dar AstraZeneca, la presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa, señaló que al gobierno ya no le interesa nada donado.

«Usted ya no puede ir a donar nada a los hospitales por que no le aceptan las donaciones y es lo que caracteriza al gobierno. No aceptan donaciones porque lo que les interesa son las compras, donde obtienen un porcentaje por cada producto», criticó la galena.

Igualmente reprochó que eso ha sido una practica histórica en la Secretaría de Salud, pero que se profundizó más en este tiempo.

«Sabemos que la compra de los hospitales móviles resultó un gran atraco, entonces a ellos les interesa que nadie les done nada. Esto también ya se vio con las pruebas que donaron que todas se perdieron. Aquí no es que han faltado insumos, sino que los han echado a perder los insumos donados para beneficiar a alguien, eso nos hace pensar que todas las acciones que hace el gobierno en el manejo de la pandemia se constituyen por actos de corrupción», manifestó la especialista.

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0