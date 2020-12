Sesal sostiene que ocupación hospitalaria por COVID-19 es de 40 %

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La ministra de la Secretaría de Salud, Alba Consuelo Flores, se refirió sobre el tema de la supuesta saturación en los hospitales, por pacientes de COVID-19. Ante ello, aclaró que la ocupación hospitalaria del país para la atención con el virus, se mantiene en un 40%.

“En este momento en todo el país hay disponibilidad de camas y su ocupación es bastante aceptable”. Además, la ministra agregó que “la capacidad es adecuada para poder recibir una demanda”.

“Tenemos una ocupación de 30 a 40 por ciento, en algunos hospitales”, dijo, a excepción del Tórax, en donde seis de las siete camas de la unidad de Cuidados Intensivos (UCI), se encuentran ocupadas.

Cupos en otros hospitales

La ministra, apuntó que el hospital del Tórax de la capital, cuenta con 30 camas adicionales para pacientes que pueden ser atendidos en el área de cuidados intermedios. Además, señaló que en los demás centros hospitalarios, hay cupos.

Flores precisó que sólo el hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, cuenta con una disponibilidad para atender a 63 pacientes en sala UCI, adicional a pacientes en otros estados críticos que puedan llegar.

Preocupación

En declaraciones a un medio televisivo nacional, la ministra dijo, que en el gremio hay preocupación al ver la afluencia de personas en las calles.

«Vemos los mercados llenos, los centro comerciales… O sea, hay una relajación bien grande de la población y después, por supuesto, hay una presión que recae sobre la Secretaría de Salud», externó.

A su vez, la titular lamentó no encontrar una forma de presionar a los hondureños para que tomen conciencia y reflexionen sobre la situación latente que tiene el país, porque el coronavirus aún no desaparece.

Por lo anterior, Flores le pidió a la población que no salga de no ser necesario. No obstante, sugirió que si va hacer algún tipo de reunión, sea familiar, pero no, multifamiliar.

