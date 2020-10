Con quema de llantas y bloqueos: vendedores exigen entrar al Zonal Belén

COMAYAGÜELA, HONDURAS. Un grupo de vendedores ambulantes se tomó los portones y bloqueó los accesos al mercado Zonal Belén en Comayagüela, ciudad capital de Honduras, durante la mañana de este viernes.

Mediante la colocación de llantas, a las que prendieron fuego, los manifestantes impidieron el tránsito por el lugar y la normalidad en las ventas.

Según expresaron, el porqué de la protesta es que no le están permitiendo el ingreso al mercado a más de 200 comerciantes informales que, previo al desate de la emergencia sanitaria, se apostaban para comerciar su mercadería.

Lea también – Salud: 20 % de locatarios del Zonal Belén salieron positivos de COVID-19

Señalamientos

De manera específica, hicieron un llamado a Rafael Sánchez, presidente del mercado. Aseguran que él no ha querido dar la cara ante la problemática; relataron que el domingo pasado planearon una reunión, pero él no llegó.

«Nos ha visto como juguetes. Hemos hecho propuestas, pero él no quiere ningún acuerdo», declaró una de las manifestantes.

Además, acotó que nada se define mediante la opinión de Sánchez, sino por la necesidad y hambre que ellos sufren. En tal sentido, dijo que la lucha proseguirá hasta que puedan estar adentro sin ser reprimidos.

Otro de los involucrados, un señor de la tercera edad, comentó que ellos están dispuestos a ubicarse de cualquier manera, con tal y se les conceda un espacio para poner sus productos a disposición y generar ingresos.

Sánchez: Es orden del Gobierno

Sánchez se defendió de los señalamientos de la turba enardecida. De manera preliminar, dijo que no es una decisión suya, de la Asociación de Vendedores o la Junta Directiva; apuntó al Gobierno como el responsable.

En virtud de ello, expuso que es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) que dispuso un protocolo. En tal documento se describe la prohibición para la entrada de vendedores ambulantes al Zonal Belén por la aglomeración.

Sánchez, además, externó que él les ha dicho a los vendedores en mención que tengan paciencia, pues van a poder entrar en cuanto finalice la pandemia.

«Siempre les he dicho que no estoy en contra de ellos; yo más bien les he ayudado a ellos. Jamás los he sacado, pero, lastimosamente nadie contaba con la pandemia. A ellos nunca se les ha cobrado un cinco adentro del mercado», describió.

Incluso, se mostró enfático en que no puede ceder ante la pretensión de la protesta porque podrían cerrarles el mercado luego de la ardua lucha que han tenido para que continúe funcionando pese a los gastos y pérdidas millonarias que implicó la pandemia.

Ellos aseguran que son al menos 220 vendedores; aunque, de acuerdo a un listado que posee Sánchez, nada más hay 132. «Lo que pasa es que, por la misma necesidad, han venido de otros lados porque no tienen de dónde buscar el pan de cada día», reconoció.

Igualmente, recordó que esa porción de la economía informal puede vender en la parte de afuera del mercado. «Yo conseguí que la alcaldía no los desalojara», aseveró.

Convocatoria a diálogo

Ante la tensa situación, Sánchez propuso que se lleve a cabo un encuentro entre ambas partes a las 10 de la mañana. El mismo se haría en el salón de eventos sociales del mercado.

Sin embargo, estableció como condición que nada más asistan 10 de los vendedores ambulantes en búsqueda de garantizar el distanciamiento social y que la comunicación sea fluida y organizada.

Por el mismo lado, invitó a Donadín Fuentes, Gerente de Orden Público de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), para que participe del encuentro.

Una de las féminas que representa a los vendedores aceptó el llamado, pero pidió a Sánchez que dé la cara personalmente y no envíe representantes. También, dejó claro que pueden negociar, pero no dejarán las protestas a menos que se les deje entrar.

🔹 Suscríbete gratis a más información sobre #COVID19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn