SINAGER advierte a políticos: concentraciones masivas traerán sanciones

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Las concentraciones masivas de políticos en el país de cara a las elecciones primaras de marzo del 2021 ya comenzaron, y en muchas se ve que las personas que asisten a los mítines no cumplen con las medidas de bioseguridad. Sobre estas, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (SINAGER), ha advertido a los políticos, que las concentraciones masivas llevarán sanciones.

«Se aplicarán sanciones a organizaciones políticas que movilicen o concentren grupos con más de 50 personas y sin cumplir medidas de bioseguridad», anunció SINAGER.

Además, estas concentraciones deberán contar con una autorización, si no, conllevarán a una sanción, agregó SINAGER.

SINAGER, manifestó que en las concentraciones políticas solo deberán asistir 50 personas, que deberán cumplir con las medidas de bioseguridad, también, el distanciamiento de 1. 5 a 2 metros entre personas.

A su vez, SINAGER, recomendó a los políticos, hacer uso de las plataformas digitales en estos eventos y de esa forma evitar la aglomeración de personas. De igual forma, sostiene que las concentraciones masivas se convierten en un inminente riesgo de contagio de COVID-19.

Por otra parte, recomendó a los hondureños no visitar lugares que no cumplen con las medidas de bioseguridad o que no cuenten con la suficiente ventilación natural.

De igual forma, indica que estos lugares deben de tener áreas para el lavado frecuente de manos, dotación de gel antibacterial, uso permanentemente de la mascarilla y distanciamiento de 1.5 a 2 metros entre personas.

Lea también: Investigación confirma que hay 4 mil de toneladas de plástico en fondo del océano

Alerta roja por COVID-19 se mantiene

Por otra parte, SINAGER a solicitud de la Secretaría de Salud determinó extender hasta el 18 de octubre, la alerta roja para los 18 departamentos de Honduras a partir de las

9:00 pm de ayer domingo 11 de octubre del año 2020.

Asimismo, Jair Meza, comisionado de la Policía Nacional, indicó que las disposiciones relacionadas a la circulación siguen siendo las mismas. En otras palabras, la ciudadanía tendrá la oportunidad de salir de sus casas de acuerdo a dos dígitos de circulación; según su último número de identidad, pasaporte o carné de residente en el caso de los extranjeros.

Nota para nuestros lectores:

Suscríbete gratis a más información sobre #COVID-19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace https://bit.ly/tiempodigitalhn.