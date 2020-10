TEGUCIGALPA, HONDURAS. Los siete hospitales móviles, por los que se pagó casi $48 millones sin un contrato de garantía, ni siquiera habrían llegado a Honduras si no se hubiese denunciado con tiempo de la «estafa», considera el empresario Adolfo Facussé.

El cónsul de Turquía en Honduras fue de los primeros en advertir que Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) estaba comprando «cascarones».

«Creo que no iban a hacer ni siquiera los hospitales. Se iban a quedar con el dinero en algún lado pero como se hizo una denuncia por parte de una empresa turca. Además, gracias a los medios de comunicación del país que empezaron a denunciar es que se vieron obligados a hacer algo que se hizo con las patas», agregó.

Facussé recordó que no están siendo fabricados por empresas especializadas en construcción de hospitales móviles; sino, por una que se dedica a fabricar «furgones de camiones».

«Están siendo construidos por gente que no sabe hacer hospitales móviles. No es de extrañar que no estén haciendo los hospitales móviles como debería de ser, como los podría haber hecho una empresa especialista en ese tema. Estamos mal desde el inicio, esa compra se hizo a la carrera, no hay contrato y se pagó de adelantado», recordó.

Además, el entrevistado manifestó a TIEMPO, que esta compra «se ha manejado de una forma muy rara» desde el inicio, algo «muy cuestionable». Para empezar, cuando a INVEST-H se le envió una factura «que se notaba que era falsa» para que hiciera el pago.

Gobierno no hizo nada

Lamentó que a pesar de que una empresa de Turquía le envió una advertencia al Gobierno de Honduras, las autoridades no hicieron nada, solo se dedicaron a atacar.

«Tengan cuidado, ustedes están siendo estafados y le adjuntaron la prueba del caso», añadió Facussé.

«La operación no ha sido legitima desde el principio, no era correcta» y el Estado pagó $48 millones y sigue gastando sin que funcionen los que están; los otros no se sabe si quiera si llegarán, apuntó el empresario.

Con conocimiento, dijo que quienes están armando los hospitales móviles, no cuentan con el diseño, los instructivos, ni los manuales, «es un milagro».

A su vez, fueron elaborados en contenedores de furgones que presentan otro problema. «Las camas quedan muy pegadas porque no se hicieron con las medidas requeridas» y es un espacio peligroso para transmisión.

«Toda la forma de actuar de INVEST-H, no solo con los siete hospitales móviles, sino con un montón de cosas, fue un gran saqueo de todos los fondos públicos«, cuestionó.

No quieren tocar a involucrados en la compra

El gobierno no quiere tocar a nadie de los involucrados en la compra de los siete hospitales móviles, considera Facussé. «Si fuera una transacción legitima, el gobierno ya estuviera reclamando, acusando. Pero están con mucho cuidado, no quieren tocar a nadie de los involucrados».

Además, agregó que lo que pasa «es como un encubrimiento (…) Es bien difícil para el gobierno, cuando la gente del gobierno cuida delincuentes; el gobierno no quiere encontrar quiénes fueron los culpables».

Sumado a ello, indica que no existe seguridad de que los otros hospitales vayan a llegar. «Es un cuento que no ocurre cuando una transacción está bien hecha, con las garantías del caso».

Criticó que nadie paga el 100 % de forma anticipada sin tener contragarantía y menos con «gente que no sabe». No era de extrañarse los múltiples errores de los hospitales móviles, cuando vemos quién los construyó.

«El gobierno no quiere aceptar que metió las patas o quiénes son los culpables para que no vuelvan a ocurrir una situación de estas», lamentó.

Para finalizar, el entrevistado cuestionó que a falta de garantías de cumplimiento no se puede exigir nada: «Tal vez con una amenaza de acusación se puede recuperar algo».

