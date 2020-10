Interventor INVEST-H: Hospitales móviles vienen en camino y sin errores

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El ingeniero Gustavo Boquín, miembro de la Junta Interventora de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H), confirmó que la información que ahora circula en un informe, sobre los hallazgos en los hospitales móviles que están construyéndose en Turquía, es verdadera.

«Ese informe refleja todos los hallazgos que encontró esta misión que viajó a Turquía. Con eso demostramos que la Junta Interventora no tiene ningún interés de ocultar nada, es un informe totalmente público», dijo Boquín.

Sin embargo, enfatizó que la forma en cómo el informe se hizo público fue «con poca objetividad». Según él, el informe parece demostrar que los hospitales están con esas fallas y no es así, aseguró.

«La misión que viajó a Turquía, que fue sumamente criticada, mostró como resultado que todos estos hallazgos. Se logró llegar a acuerdos con el proveedor para que hiciera las mejoras y correcciones necesarias y este lo hizo», agregó el interventor.

Asimismo, indicó que los hospitales que vienen en camino, no tienen esos defectos y fallas que muestra el informe. No obstante, hizo hincapié en que «si no se hubiera ido a verificar a Turquía, posiblemente los hospitales vendrían con esos errores. Además, se hubieran tenido que corregir aquí en Honduras».

En consecuencia, «ya podemos tener más certeza que los hospitales vendrán sin estos problemas, ofrecerán un mejor servicio a la población y lograremos ponerlos en funcionamiento de forma más rápida que los otros dos hospitales», aseveró Boquín.

«Quiero dejarle claro a la población hondureña, que todos los hallazgos que ese informe delinea ya han sido corregidos y los hospitales que vienen en camino, ya no tienen esos errores», agregó.

Más de 90 requerimientos fiscales

Consultado sobre Axel López, presunto estafador y representante de Elmed Medica Systems, proveedor de los hospitales, Boquín dijo que no les competía tipificar el delito que el guatemalteco haya cometido.

En ese sentido, Boquín constató que, «sobre Axel López, nosotros como Junta Interventora, estamos prestando toda la cooperación necesaria con los entes investigadores de justicia. Hasta el momento, hemos contestado 93 requerimientos fiscales, en torno a ello».

«A nosotros no nos compete tipificar el delito, pero estamos entregando toda la información en la forma en que la solicitan. Serán ellos (entes contralores de justicia), quienes tipifiquen el delito», continuó diciendo.

Retraso en los hospitales móviles

Consultado sobre la llegada de los hospitales móviles restantes, el representante de INVEST-H dijo que «esperábamos que llegaran en la última semana de septiembre, pero por las condiciones meteorológicas, el barco se ha retrasado un poco».

No obstante, dijo que ya cuentan con la notificación oficial del sistema de monitoreo del barco y este arribará el próximo domingo a Puerto Cortés. Mientras que, los otros tres hospitales, ya están en el puerto de Estambul listos para embarcar.

En relación a ello, el interventor dijo que los dos hospitales que vienen en camino, ya por el mar Caribe, deberían estar funcionando a finales de noviembre; mientras que los tres restantes, dependerá de la fecha de arribo, es decir, entre 30 y 45 días después de su llegada.

