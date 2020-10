No recibirán hospitales móviles si no cumplen condiciones contractuales, dice INVEST-H

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La Junta Interventora de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) emitió un comunicado este miércoles, referente al informe que revela las 57 fallas que presentan los hospitales móviles.

Cabe recordar que el documento fue presentado por la misión técnica enviada a mediados del mes de agosto, para comprobar el estado y calidad de los cinco hospitales móviles restantes. De los cuales, dos se encuentran camino a Honduras, a la espera que lleguen a Puerto Cortés en los próximos días.

Comunicado

El comunicado emitido por la Junta Interventora de Invest-H, detalla que a mediados del mes de agosto, determinaron conformar una misión técnica. La cual estaría conformada por tres personas, con el fin de supervisar y verificar los avances en los sanatorios rodantes.

Los elegidos viajaron a Turquía a realizar el proceso de inspección para comprobar que el proveedor los entregará en las condiciones según los requerimientos de «llave en mano«. De esta manera, recibir instalaciones que cumplieran con lo que detalla el contrato de compra.

En el segundo enunciado, el comunicado establece que en base al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, la interventora de Invest-H por medio de la oficina de transparencia, respondió de forma responsable a las solicitudes.

Hallazgos

La Junta Interventora de Invest-H, explicó que mediante el informe legal, el cual valida los hallazgos que la misión técnica constató en el viaje a Turquía, sobre la condición de los cinco hospitales móviles restantes, se encontraron 57 fallas.

Mismas que remitieron al proveedor para que se tomen en cuenta todas las recomendaciones, antes del embarque de los módulos. Y que así, la entrega se realice en las condiciones que describe el contrato de compra.

En el tercer párrafo destacaron que como Junta Interventora de Invest-H, asumen de manera responsable que no recibirán módulos hospitalarios, si no reúnen las condiciones contractuales. Por lo cual, si el proveedor no cumple con lo acordado, la institución recurrirá a los mecanismos legales para que cumpla con el contrato.

Finalmente, el documento indica que el informe presentado es una herramienta para solicitar al proveedor el cumplimiento de lo acordado. Como comisión reiteran el cumplimiento de acciones basadas en la transparencia y rendición de cuentas, aseguraron.