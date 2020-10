HONDURAS. «Por situaciones personales», luego de varios días de especulación, la «profeta» Ana de Maldonado habló de su divorcio con Guillermo Maldonado, hondureño autodenominado «apóstol«.

Mediante un vídeo que difundió a través de las redes sociales, mencionó que fue «una decisión difícil, pero la tuve que tomar», pero que antes de expresarla lo consultó a una “autoridad espiritual”, la cual le terminó dando luz verde para seguir adelante.

“Yo consulté a una autoridad espiritual con este asunto del divorcio y tomé la decisión de separarme, porque tuve que hacerlo, por situaciones personales que no quiero sacarlas, son personales y no creo que deba hacerlo. No son cosas raras”, dijo Ana de Maldonado, quien a su vez, mencionó que se encuentra animada, gozando de buena salud «y mucha paz».

Por otro lado, dijo que su separación no será ningún obstáculo para que siga sirviendo como ‘pastora’, aunque no mencionó si será en otro ministerio o el mismo Rey Jesús. “Dios me dio una asignación muy fuerte y muy poderosa para el Cuerpo de Cristo, del cual yo soy parte y Entiendo que soy necesaria”, aseguró.

Y es así como un matrimonio de 32 años, que lideraba el ministerio Rey Jesús en EE.UU. llegó a su irremediable final. El anuncio del divorcio dio una ‘sacudida’ al mundo religioso.

Lea además: Apóstol Guillermo Maldonado anuncia que su esposa le pidió el divorcio

Reacción de la congregación

La congregación del ministerio «El Rey Jesús» reaccionó con tristeza ante la separación de sus líderes religiosos.

Dicha congregación emitió un comunicado público, que cita «la Junta de Directores y el Consejo Ejecutivo de Ministerio Internacional El Rey Jesús «estamos tristes por la noticia acerca de la separación matrimonial del ‘apóstol’ Guillermo y la ‘profeta’ Ana».

Asimismo, el documento señala que «amamos a la familia Maldonado y queremos apoyarlos mientras atraviesan esta difícil situación».

Cabe destacar que Guillermo Maldonado dio a conocer que por los momentos no estará presente en los servicios del ministerio.

Nota para nuestros lectores:

Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn.