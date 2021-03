Elecciones Primarias: CNE actualiza resultados y tendencia se mantiene

TEGUCIGALPA, HONDURAS El Consejo Nacional Electoral divulgó esta noche una actualización de los resultados de los comicios primarios celebrado el domingo 14 de marzo.

Por el partido Liberal, el precandidato Yani Rosenthal sigue a la cabeza con un total parcial de 98,053 votos. En tanto, Luis Zelaya lleva 52,711 y Darío Banegas se mantiene tercero con 31,901 .

De momento, por el Partido Liberal, se han contabilizado ya 205,168 votos, de los cuales 182,665 son válidos, 9,334 fueron declarados nulos y 13,169 en blanco, en 1,924 actas.

En el partido Libertad y Refundación (LIBRE), se mantiene la ventaja de la precandidata Xiomara de Zelaya con 87,594 votos. Los demás precandidatos se reparten el resto de porcentaje electoral: Nelson Ávila con 15,156, Carlos Reina con 6,160 y Wilfredo Méndez con 5,148 .

En total, por el partido LIBRE se han contado votos de 1,455 actas, de las cuales, 114,088 votos son válidos, 4,461 nulos y 4,499 en blanco, para un total de 123,018 en total.

Por el Partido Nacional en la elección presidencial, el precandidado Nasry Asfura continúa ganando, con 221,479 votos, a su contrincante Mauricio Oliva, del movimiento Juntos Podemos, que lleva 88,873 .

En total, el partido Nacional de Honduras ha registrado 367,649 votos, de los cuales, 310,352 son válidos, 27,173 nulos y 30,124 en blanco, para un total de 2,447 actas.

Resultados del primer corte

El CNE divulgó la noche del miércoles los primeros resultados de las elecciones primarias del pasado domingo. Los datos ofrecidos correspondieron al nivel presidencial con un primer corte hasta las 8:00 de la noche.

Por el Partido Nacional en la elección presidencial, el precandidado Nasry Asfura aventajó con 101,573 votos a su contrincante Mauricio Oliva, que tenía 36,258.

En el partido LIBRE, tal y como lo establecían las encuestas, la precandidata Xiomara de Zelaya aventajó con 26,228 votos.

En cuanto al Partido Liberal, el precandidato Yani Rosenthal consiguió ayer un total parcial de 35,850 votos. Luis Zelaya llevaba 18,997 y Darío Banegas tenía 9,948.

En total ayer, el partido Nacional de Honduras registró 160,538 votos de los cuales 137,831 son válidos, 12,160 nulos y 10,547 en blanco en un total de 1,013 actas.

Por el partido Liberal se contabilizaron 72,998 votos de los cuales 64,795 válidos, 2,977 declarados nulos y 5,226 en blanco en 785 actas.

Finalmente, del partido LIBRE se contaron votos de 321 actas de las cuales 34,536 válidos, 1,194 nulos y 1,362 en blanco para un total de 37,092 votos en total.

Reacciones del primer corte

El precandidato liberal, Luis Zelaya, reaccionó tras conocer los primeros resultados brindados por el CNE asegurando que «existe un guion a seguir».

«No me extrañan esos resultados si pedimos que nos dejaran tener observadores de todos los partidos y no quisieron, pedimos veedores imparciales y no quisieron”, declaró Luis Zelaya.

Por su parte, el precandidato que aventajaba en el momento, Yani Rosenthal, escribió en sus redes sociales un mensaje de victoria y felicitación para el partido Liberal.

«Gracias liberales por votar por la unidad de nuestro partido. Es momento de hacerle frente a este gobierno que ha mantenido a Honduras hundida en corrupción y falta de oportunidades», escribió.

En tanto al Partido Nacional, el Doctor Mauricio Oliva reconoció la ventaja de Nasry Asfura, quien posteriormente le agradeció.

El resto de candidatos aún no se pronunciaron por los primeros resultados electorales.

