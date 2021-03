Partido Liberal: «Departamentos más grandes favorecen a Movimiento Yanista»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Dirigentes del Movimiento Yanista del Partido Liberal que encabeza el precandidato presidencial Yani Rosenthal aseguraron hace unos minutos que la información que manejan preliminarmente de boca de urna es que llevan una clara ventaja en los votos.

Al respecto, la designada presidencial, Yadira Bendaña, aseguró que a las 7:00 p.m. Yani se proclamará como el ganador de las elecciones internas y esto es consecuente a las manifestaciones del pueblo liberal.

«Estoy contenta como liberal porque desde hace mucho tiempo estamos propugnando este día de fiesta que para nosotros representa la unidad del Partido Liberal de Honduras», aseveró la política durante comparecencia de prensa desde la sede del movimiento Yanista.

De acuerdo con Bendaña, todas las tendencias y números que a esta hora son irreversibles y dan como ganador a su candidato, Yani Rosenthal.

«Eso es algo de forma contundente y lo recibimos con humildad pero vamos a esperar los resultados de la autoridad competente«, reafirmó.

Yani Rosenthal ha demostrado todas sus competencias

Consultada sobre si se unirán a otro movimiento de llegar a perder la contienda, la también abogada, expresó que ellos no plantean si va a haber unidad o no porque para ellos eso es un mandato.

«Por eso luchamos y trabajamos. Es un cuestionamiento que no corresponde a la mente, al criterio y pensamiento de un liberal. Nosotros asumimos como soldados del PLH y reconocemos en cada militante del partido, independientemente de la corriente a que pertenezca que es un soldado del PLH. No tenemos espacios para establecer diferencias porque el país demanda de criterios para poder concertar. Una de las características que determinan los liderazgos es la habilidad de consenso y a mí me da mucho gusto decir que Yani Rosenthal ha demostrado todas sus competencias y capacidades y ha recogido el sentir de Partido Liberal y es por eso que lo estamos proclamando, no nosotros, sino el clamor del pueblo liberal en las urnas», señaló.

Por otra parte, dijo que estas elecciones primarias no son un proceso cualquiera si no que recoge el sentir y la avidez de unidad del pueblo liberal desde hace muchos años. «Es lo que hoy estamos reconociendo y dando gracias a Dios», puntualizó.

Yadira Bendaña: «No guardo diferencia con ningún liberal»

Sobre los señalamientos de Luis Zelaya contra Yani Rosenthal, Bendaña dijo que no guarda ninguna diferencia con los otros líderes liberales.

«Para nosotros la familia liberal es grande y diversa y estamos contando con el concurso del pueblo liberal y esa es la gran diferencia y es por eso que hoy Yani Rosenthal se alza con la victoria porque ha promulgado la conciliación, la unidad y porque se abanderado con las nuevas oportunidades para los y las hondureñas. Para mí es un momento de alegría desbordada porque pude ver de la mano de Yani Rosenthal a lo largo y ancho del país esa avidez del pueblo liberal de querer retornar el poder como un partido fortalecido y por eso estoy feliz y abrazo a todo, indiscriminadamente a todo el pueblo liberal que participó en la contienda electoral que Yani Rosenthal contadamente resultó ganador», concluyó.

Arístides Mejía: «Tenemos una clara ventaja»

En horas más tempranas, el dirigente del movimiento Yanista, Arístides Mejía, aseguró que la información de las votaciones que manejan de todo el país, les da una clara ventaja respecto a los otros movimientos de Luis Zelaya y Darío Banegas.

«Todos sabemos que la unidad es la condición de la victoria. No se puede cumplir nada con la división. Agradecemos el enorme respaldo que hemos recibido a nivel nacional», expresó el abogado.

De acuerdo con Mejía están próximos a construir la victoria del Partido Liberal de Honduras con la figura del abogado, Yani Rosenthal.

«Estamos próximos a anunciar el candidato oficial del Partido Liberal, Yani Rosenthal. Ya tenemos información propia y no hay otra que contradiga la tendencia que nosotros ya tenemos», aseveró el dirigente.

Por su parte, Marcia Villeda coincidió en que los resultados preliminares que tiene no cambian la tendencias y es el rotundo gane del movimiento Yanista.

«El pueblo liberal ha elegido sabia y contundentemente. Agradecemos a los liberales por confiar en este candidato de la unidad», aseveró.

Villeda aseguró que a partir de las 05:00 pm comenzaron a recibir resultados de todo el país en su centro de operaciones.

«Departamentos más grandes favorecen a movimiento Yanista»

Mejía retomó la palabra y reafirmó que los departamentos más grandes favorecen contundentemente al movimiento Yanista.

«Será un resultado que no sorprende porque ya las encuestas lo preveían. Además, las informaciones que han circulado hoy ninguna es desfavorable para nuestro movimiento», puntualizó.

Según Mejía, contrataron compañías para dar resultados a boca de urna y eso lo han ido monitoreando al transcurso del día.

«En la mañana la situación estaba pareja pero hace pocas hora se vio el despegue favorable a nuestro movimiento y esa tendencia se ha ido incrementando. Estamos alegres porque habido una relación cordial con los miembros de mesa y eso presagia que el liberalismo está listo para unirse que es la primera piedra para levantar al partido», concluyó.