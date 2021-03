Movimiento Yanista reafirma triunfo y presenta resultados por departamento

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El precandidato presidencial por el Partido Liberal, Yani Rosenthal Hidalgo, afirmó esta tarde en conferencia de prensa que la tendencia electoral es “irreversible” y llamó a la unidad de los liberales.

El abogado explicó que se han contabilizado cerca del 60 % de las actas y la ventaja del Movimiento Yanista es de alrededor de 20 puntos.

Asimismo, agradeció al doctor Mario Noé Villafranca por reconocer la victoria del movimiento y sostuvo que todo el liberalismo debe unirse de cara a los comicios generales de noviembre.

«Le decimos a Mario Noé y a todos los liberales que les tendemos la mano. Ya nunca estarán olvidados por este partido, todos tendrán su espacio«, expresó el precandidato.

Los datos del centro de votos concluyen que Yani Rosenthal obtuvo el 47.04 % de los votos. Entre tanto, Luis Zelaya recibió el 28.08 % y el abogado Darío Banegas recibió el 12 % de los votos según el cómputo.

Se acabó la confrontación

El abogado Rosenthal afirmó que luego de la victoria lo que sigue para su movimiento es buscar una alianza multipartidaria para “sacar a los cachurecos del poder”.

Ante cuestionamientos aseguró que “nunca he sido acusado de corrupto, nunca me robé el dinero del Estado. Yo le dije a todos que cuando regresé de Estados Unidos, Dios me estaba dando una segunda oportunidad y hemos aprovechado esa oportunidad”..

En ese sentido, el ingeniero Edy Ordóñez afirmó que, según las tendencias electorales, el Partido Liberal obtendría más de 800 mil votos. Lo que catalogó como un “renacer del liberalismo”.

Cabe destacar que en los comicios primarios del 2017, el Partido Liberal obtuvo un total de 700,861 votos a nivel nacional. En esas elecciones generales el candidato Luis Zelaya obtuvo la cantidad más baja de votos en la historia del partido con 484,187.

