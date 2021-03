«Ayúdenme a exigir justicia»: mamá de Keyla Martínez envía carta pública

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La madre de la joven Keyla Martínez, doña Norma Rodríguez, escribió una desgarradora carta dirigida a la población en general, detallando el difícil momento que atraviesa por la muerte de su hija.

«Les escribo esta carta, como una madre con el corazón desgarrado, por el asesinato de mi hija, del cual ninguna entidad judicial ni policial me ha dado explicaciones», comienza diciendo doña Norma Rodríguez.

La adolorida y atormentada madre recordó el día que mataron a su hija y denunció a un subcomisionado de la Policía, Melvin Alexander Alvarenga, jefe de la Unidad de Intibucá, y al médico Edgar Velásquez, a quien detuvieron junto a Keyla.

De interés: Hermana de Keyla denuncia acoso de parte del primo del Dr. Edgar Velásquez

Doña Norma menciona que 38 días después de la muerte de Keyla, el Ministerio Público no ha emitido una orden de captura contra ningún sospechoso.

El informe de Medicina Forense indica que la joven Keyla Martínez fue asfixiada por una fuerza externa. Norma Rodríguez ha utilizado sus redes sociales para exigir justicia para Keyla.

La carta pública de doña Norma

«A mi hija Keyla Patricia Martínez Rodríguez la asesinaron el 7 de febrero de este año, dentro de una celda de la Unidad Departamental de Policía Nº10 en la ciudad de La Esperanza, Intibucá. Todos los testigos, incluido Edgar Velásquez, el médico al que detuvieron junto a ella, afirman que ella se suicido», detalla.

Asimismo, «el Subcomisionado Melvin Alexander Alvarenga Deras, Jefe de esa unidad, leyó un comunicado donde afirmó que agentes policiales la descubrieron intentando quitarse la vida mediante asfixia por suspensión, es decir, que se estaba ahorcando ella misma».

«El informe de Medicina Forense certificó que la muerte de Keyla fue homicidio por asfixia mecánica (ejercida por una fuerza externa), y por las lesiones que presentó, se establece que fue debido a la obstrucción de las vías respiratorias (le taparon con fuerza la nariz y la boca) y al mismo tiempo la estrangularon», señala la carta de la madre.

Implicados en el hecho

Doña Norma continúa diciendo que, «esto implica, por lo menos, a tres personas: mientras una la inmovilizaba, otra la estrangulaba y una más la asfixiaba tapándole con fuerza la boca y la nariz. Treinta y ocho días después de su muerte, el Ministerio Público todavía no gira orden de captura contra nadie. Tiene el dictamen de Medicina Forense desde hace 35 días».

«La Policía investigó la detención, pero no el asesinato, y aún sobre esa investigación declararon ‘secretividad’, como si la muerte de mi hija no importa, como si Keyla no hubiese muerto, agrega la adolorida madre.

«Y el Comisionado General de Policía, Orbin Alexis Galo Maldonado, Director de la Policía Nacional, no se ha pronunciado. Ninguna entidad de las que debería estar investigando este delito lo está haciendo, porque la corrupción y la impunidad en las estructuras policiales y judiciales impera en Honduras», describe.

«No soy la única madre llorando la muerte de un hijo en Honduras»

Norma Rodríguez destaca en su carta que no es la única madre en Honduras que llora a un ser querido. «Hay muchos casos como el de mi hija, pero sí quiero ser la última que lo haga».

«Pido el apoyo de todo los hondureños, para unirse a mi lucha. Hay que esclarecer este y todos los demás crímenes que han cometido quienes ostentan el titulo de AUTORIDADES, cuyo lema es SERVIR Y PROTEGER», señala.

«Ayúdenme a exigir JUSTICIA PARA KEYLA y para todas las víctimas de la Policía Nacional. Viralicemos esta carta. Compartan en las redes sociales y exijan, lo mismo que exijo yo: JUSTICIA, JUSTICIA, JUSTICIA», concluye el escrito.

Nota para nuestros lectores:

Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0.