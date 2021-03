Madre de Keyla envía carta al doctor Velásquez: “Le exijo que me diga la verdad”

TEGUCIGALPA, HONDURAS. A través de una carta pública, la madre de la joven Keyla Martínez, quien murió por asfixia mecánica en una celda policial de La Esperanza, Intibucá, exigió al amigo médico que la acompañaba esclarecer la muerte de su hija.

Se trata del doctor Edgar José Velásquez Orellana, quien estuvo con la universitaria al momento de su detención por agentes policiales y en declaraciones anteriores ha asegurado que Martínez se suicidó dentro del recinto.

No obstante, la autopsia médico legal reveló que Keyla fue asesinada por asfixia mecánica y no se suicidó, como lo manejaban las autoridades al inicio.

Carta de la madre

Ante esa situación, la madre de Keyla Martínez envió una carta a Edgar Velásquez donde le pide decir la verdad sobre la muerte de su hija.

Aquí el escrito íntegro:

No le puedo dar los buenos días, porque no creo que usted pueda tener días buenos (su conciencia no se lo permitirá), tampoco me puedo dirigir a usted como Doctor. Y no porque sea mal educada, sino, porque usted ha perdido el honor y ese título reviste de honorabilidad a quien lo ostenta.

Le escribo la presente para exigirle públicamente que me dé la explicación que me está debiendo acerca de las circunstancias en las que fue asesinada mi hija Keyla Patricia, pero también le exijo que sea creíble, que no mienta, como lo vino a hacer hace tres semanas a mi casa cuando intentó regalarme el cuento de que mi hija se suicidó.

Que usted fue testigo, usted la oyó decir que se quitaría la vida, usted vio cuando la sacaron de la celda, con vida aún, para llevarla al hospital. Que usted ofreció darle los primeros auxilios

Pero todas esas mentiras que usted repitió en noticieros han sido desmentidas una a una. El Ministerio Público nos entregó los resultados de la autopsia donde certifica que fue un homicidio por asfixia mecánica, que murió porque le taparon la boca y la nariz y que además la estrangularon. Lo que implica que más de una persona la asesinó

Ahora le pregunto: ¿Por qué no ha vuelto a dar la cara?, ¿Se avergüenza acaso de sus mentiras?, ¿Qué fue lo que realmente sucedió en esa celda?, ¿A quiénes protege con su mentira? ¿Quiénes la asesinaron?, ¿O es que usted está implicado? Y le exijo que me diga la verdad.

Investigaciones

Hasta el momento, 18 agentes asignados a la posta donde ella perdió la vida testificaron ante detectives de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y funcionarios de la Dirección Policial de Investigación (DPI).

Además se sometieron a pruebas toxicológicas y otras indicadas por las autoridades forenses. También, declararon testigos, personas recluidas en la posta la noche del 6 de febrero, así como personal sanitario del Hospital donde llevaron a Keyla Martínez.

