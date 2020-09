Honduras: 11 destinos maravillosos para hacer turismo en familia

HONDURAS. Si sus planes son sacarle el máximo provecho a la reactivación del turismo y a la circulación los fines de semana, lo único que queda pendiente es definir cuál de las muchas maravillas que tiene nuestro país puede visitar con su familia.

Para circular, sin importar el último dígito de identidad, necesita un salvoconducto turístico que es su pase libre a todos los rincones y respetar las medidas de bioseguridad. Diario TIEMPO Digital le brinda una lista de once increíbles destinos para hacer turismo.

Lea también: Variedad y belleza natural en los cinco distritos turísticos de Honduras

Tela, Atlántida

En esta región del país se encuentran lugares sitios asombrosos, de los cuales no querrás salir. Ademas de su playa principal, considerada una de las más bellas de Honduras, tiene uno de los arrecifes coralinos más increíbles.

Asimismo, tiene lugares como el Jardín Botánico Lancetilla, el Parque Nacional Punta Izopo, humedales de interés internacional, Refugio de Vida Silvestre Texiguat, Parque Nacional Punta Sal, entre otros. Aquí la naturaleza, los animales y el ambiente, se juntan para darte una aventura sin igual.

Galería, Tela, Atlantida 1 of 4

Parque Pico Bonito, Atlántida

Si la naturaleza es uno de los atractivos que más buscas, no te quedes sin visitar este parque ubicado cerca de la ciudad de La Ceiba. Podrás observar gran variedad de especies animales como el danto, el venado de cola blanca, tigres, oso hormiguero y otros.

Y claro que sí, para los amantes de lo extremo no pueden dejar de hacer rafting por el río Cangrejal. Así como visitar los senderos Roca y Mapache, donde también se mira como 46 ríos desembocan en el Mar Caribe.

Galería Parque Pico Bonito 1 of 4

La Campa, Lempira

Este maravilloso pueblito mágico, llamado «La Campa», está exactamente al lado del Parque Nacional de Celaque. Uno de los atractivos culturales con que cuenta Honduras, así que si te gusta salir del ruido de la ciudad y relajarte en lugares calmados, es tu sitio.

No solo se suman las caminatas, sino también las hermosas vistas, donde lo que más sentirás es tranquilidad. Es por ello que está entre los 10 mejores lugares turísticos de Honduras.

Galería La Campa, Lempira 1 of 4

Nacaome, Valle

Continuando con la ruta de los pueblitos mágicos, tenemos a Nacaome, donde el cultivo del camarón es el gran aliado de la pesca artesanal. Además, encontraras también la costa de los Amantes y las Bahías de Chismuyo y San Lorenzo.

Turismo calmado, agricultura, amabilidad es lo que ronda en Nacaome. Pero no creas que es todo, ya que no puedes dejar de visitar el Parque Nacional Marino del Golfo de Fonseca y Punta Ratón.

Galería Nacaome, Valle 1 of 3

Reserva Biológica «El Chile», Francisco Morazán

Quizá esta reserva no sea tan conocida como otras. Pero, eso no quiere decir que no ofrezca un atractivo diferente, aquí predomina la vida silvestre y la naturaleza en todo su esplendor.

Una de las cosas mas impresionantes que tiene la dicha de tener esta reserva es la cascada “Los Chorros El Chile”, la cual tiene 10 metros de altura. Aquí existen guías y cabañas donde podrás hospedarte si así lo deseas.

1 of 3

Cuevas de Talgua, en Olancho

Si eres un aventurero y te encanta explorar, este lugar queda perfecto para ti. En el municipio de Catacamas, un lugar ideal para hacer turismo, podrás ver calaveras brillantes gracias al reflejo de la calcita que está en los restos óseos en el interior de las cuevas.

Es importante mencionar que, está en la lista de los mejores lugares turísticos del país y forma parte de los sitios arqueológicos de Honduras de mayor interés, ya que aquí se ubican entierros humanos.

Galería Cuevas de Talgua 1 of 3

Puerto Cortés

El reconocido y muy visitado Puerto Cortés, sus playas atraen año con año miles de turistas. A raíz del confinamiento claramente esta afluencia bajó, pero ¡buenas noticias!, por la reactivación, está abierta al público nuevamente.

Desde ir a la playa de Omoa, o la mencionada “Coca Cola”, hasta la reconocida playa de Cieneguita. Cada una tiene su peculiaridad y su atractivo, múltiples opciones ofrece el Puerto. La variedad de restaurantes, las palmeras, son un sinónimo de relajación increíble.