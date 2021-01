Milagro Flores responde a los memes creados con sus fotos; ¿qué dijo?

FARÁNDULA. La guapa presentadora Milagro Flores reaccionó luego de que los internautas realizaran muchos memes tras la publicación de unas fotografías en ropa deportiva este lunes.

«Mily» como es de costumbre deleita la vista de más de un millón de seguidores en Instagram con sus fotografías. En otras ocasiones ella muestra los atuendos con los que asiste a su centro de trabajo y obtiene generalmente comentarios positivos.

No obstante, en esta ocasión, Flores subió una serie de imágenes con un ajustado traje deportivo, con este «outfit» muestra muy bien su escultural cuerpo.

La presentadora de televisión dicen algunos seguidores que no se imaginó lo que iba a suceder, ya que fue inmensa la cantidad de memes que aparecieron.

Pero, ella no se quedó callada y decidió reaccionar a lo que había provocado sus fotos, porque así como hay memes que causan «cierta gracia», otros son muy ofensivos y fuera de todo, expresaron algunos seguidores.

Milagro recibió los memes con risas

La guapa Milagro Flores aprovechó uno de sus momentos libres de su larga jornada de trabajo para tomarse unas cuantas fotos, una actividad que hace bastante seguido, al igual que muchas de sus compañeras.

«Mily» portaba un cómodo traje deportivo de colores muy llamativos, mismo con el que apareció en la emisión de uno de los programas este lunes.

Luego decidió publicarlas, lo que generó un «boom» en la redes sociales, ya que inmediatamente eran tendencia por la manera en que aparece su cuerpo.

Declaraciones

Durante la transmisión del programa «Que Viva la Vida», Milagro dijo respecto a su traje «lo mandé a pedir y me lo mandaron, bueno dije me lo voy a poner el lunes que tenemos que hacer yoga y nos tenemos que venir cómodos».

«No sabía que la gente iba a comentar mucho tan sucia», señaló la presentadora, al mismo tiempo destacó: «Yo no me puse a pensar en eso, a mí me encantó como me quedó el traje, lo vi en la modelo, me gustó y lo pedí».

Además, Milagro enfatizó en que no se siente avergonzada por la manera en que se vistió, pero agregó «me cae mal que critiquen a las mujeres, a todas nos ha pasado que nos ponemos una licra para ir al gimnasio o para ir a correr, pero muchas se van en ropa floja por temor al morbo o a lo que los hombres o otras mujeres van a decir».

«No, no, no andaba con mi periodo, solo con la ropa interior», añadió Milagro, luego de la infinidad de montajes a los que fueron sometidos sus fotos desde ayer lunes.

«Yo soy consciente de que en HCH somos noticia y todo lo que pasa en HCH son virales. Tenía como 1 millón 80 mil seguidores y hoy en la mañana tenía 1 millón 100 mil, uno sabe como es la gente, estoy consiente que aquí estamos expuestas», señaló entre risas Milagro.

Fotos virales y comentarios morbosos

«HCH es un medio de comunicación masivo, lo que se hace aquí es noticia y como eso no es nada nuevo, nunca imaginé que llegara a tanto, jamás imaginé que iba a ser tan viral y que todo mundo estaría hablando de eso», comentó.

Asimismo, la presentadora aseguró: «Anoche hice risas de algunos, me acosté a dormir y todo tranquilo, en la mañana es que miro el juego y la gente me dejó sorprendida definitivamente».

«A los que hacen comentarios morbosos yo los bloqueo, la mayoría son mujeres, los bloqueo porque no tiene sentido perder mi tiempo dándole importancia a este tipo de comentarios», agregó Milagro.

«El problema no está en la fotos, está en la mente de la gente, a todas alguna vez en la vida nos ha pasado, pero pensamos de HCH y todo el mundo habla de eso. Muchas compañeras aquí han venido con leggins así y no se atreven a subir la foto por lo que acaba de pasar», aseguró la presentadora .

«Yo vivo la vida a mi manera y no me importa lo que los demás digan», concluyó diciendo.