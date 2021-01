Seguidor de Milagro Flores la compara con Selena Quintanilla: ¿qué respondió «Mili»?

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Recientemente, la presentadora de televisión Milagro Flores, causó reacciones entre sus seguidores de redes sociales, luego se subir una fotografía donde luce su cuerpazo.

En la imagen que compartió la conductora de HCH y que también publicaron medios locales, resaltan sus pronunciadas caderas y eso, de inmediato, generó comparaciones con la fallecida cantante Selena Quintanilla.

«El mismo cuerpazo de Selena», escribió un usuario en los más de 400 comentarios que recibió la foto y que también alcanzó más de 42 mil likes.

Milagro Flores es una de las presentadoras de TV que más siguen los hondureños y por eso cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram.

En los últimos años, Milagro se sometió a varias cirugías estéticas, para lograr su figura deseada que la posiciona como una de las personalidades más sexis del país.

Milagro Flores contesta a seguidor que la comparó con Selena Quintanilla

Sin embargo, luego que la compararan con la «Reina del Tex Mex«, la dinámica presentadora de HCH contestó a su seguidor.

A través de un video, Milagro Flores aseguró que ni por cerca se parece a Selena Quintanilla y que ella ya quisiera parecerse un poco a la leyenda de la música. Aunque, la guapa conductora dijo sentirse alagada por la comparación.

«Que bonito es que lo comparen a uno con alguien guapo y no con alguien que no. En lo personal, me encanta la música de Selena Quintanilla«, dijo la extrovertida presentadora.

Asimismo, Milagro Flores mencionó que con sus cirugías estéticas está realmente contenta, porque afirmó que obtuvo los resultados que ella quería.

«Estoy muy contenta con los resultados», manifestó la presentadora de HCH, quien cerró su reacción cantando “Como una flor”, una icónica canción de Selena.

