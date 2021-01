Isabel Zambrano abre su corazón y revela detalles de su relación: ¿qué dijo?

REDACCIÓN. Isabel Zambrano, por primera vez «abrió su corazón» y reveló detalles de su vida amorosa y profesional, como nunca antes lo había hecho, y es que la comunicadora siempre se ha mostrado bastante hermética cuando de hablar de sí misma se trata.

En esta ocasión, Zambrano fue invitada a un Instagram Live con el hondureño Ángel Güity, a quien le aseguró que se encuentra muy feliz y enamorada con su actual pareja.

Durante la amena charla que ambos tuvieron, la presentadora habló de su actual relación y cómo se encuentra su corazón. Zambrano respondió a las interrogantes respecto al «hombre de su vida».

Güity le consultó sobre cómo era su relación con el actual director técnico del Fútbol Club Motagua, Diego Vázquez, y entre risas respondió: «De mi vida privada no me gusta hablar, pero estoy contenta, feliz, estoy enamorada, tengo mucho amor, me quiere mucho, me ama, hay mucho romanticismo».

Además, la chica de los deportes agregó: «Estoy feliz, soy una persona feliz en todos los aspectos de mi vida y sentimentalmente lo estoy, estoy comprometida, feliz».

Acto seguido, Güity fue muy directo al consultarle cómo se flechó con el argentino, a lo que Zambrano contestó: «Nos conocimos por el mundo en que trabajamos, ya que si trabajas en farándula es bastante fácil que encontrés a una persona del mismo medio».

«Fue en mi trabajo, en una invitación al trabajo», respondió la bella comunicadora. No obstante, Zambrano nunca aseguró que su pareja sentimental sea el director técnico, pues cuando escuchaba su nombre, únicamente sonreía.

Vida profesional

Isabel Zambrano, de 30 años de edad, aseguró que en su vida profesional, busca seguir creciendo. «Uno de mis sueños es tener y poder dirigir un programa propio de deportes, ya le presenté la propuesta a mi jefe. Espero poder tener mi programa en tiempo corto».

También, la comunicadora detalló que este 2021 seguirá preparándose para poder lograr alcanzar sus metas profesionales y reveló que sacará una maestría en línea.

Por otra parte, la ceibeña dejó saber que le interesa ser reconocida únicamente por su trabajo. Explicó que ella se centra en lograr sus objetivos por medio de esfuerzos y que eso es lo que hoy la mantiene en el sitio donde está.

