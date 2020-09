Isabel Zambrano en CRONÓMETRO de Diario Tiempo

SAN PEDRO SULA.- Sin duda alguna que periodismo deportivo de Honduras crece cada dia más; y las mujeres toman un protagonismo importante, una de ellas es la periodista y presentadora de Deportes Televicentro, Isabel Zambrano.

La destacada profesional de la comunicación compartió una agradable entrevista con el staff de CRONÓMETRO, donde nos platicó como desde sus inicios el deporte estaba presente, incluso desde su niñez.

Zambrano y sus comienzos en TVC

Isabel nos confesó que comenzó a formar parte de los medios de comunicación desde el 2009, durante un tiempo que la situación del país estaba delicada y recordó a la persona que le abrió las puertas en esa ocasión.

«En medios de comunicación ya son 11 años. Empecé en 2009, justamente para el Golpe de Estado; el ingeniero Salvador Nasralla fue quien me dio la oportunidad de estar por primera vez frente a una cámara, y desde ese momento la experiencia fue inolvidable».

Isabel Zambrano pasó de ser una chica que trabajaba en una tienda de ropa para convertirse en una comentarista muy respetada a nivel nacional y meses antes del Campeonato Mundial de Brasil 2014, la ceibeña fichó para Deportes TVC.

«Con Salvador (Nasralla) trabajaba fuera de la empresa, para una tienda de ropa, y ya como colaboradora de Televicentro fue el 1 de abril del 2014 que empecé a trabajar para el departamento de Deportes».

El deporte presente desde pequeña

Como dato curioso, Isabel comentó que nació en La Ceiba, pero que donde pasó mas su infancia fue en San Juan Pueblo; mientras lo comentaba, se notaba los recuerdos nostálgicos en la cara de nuestra entrevistada.

De igual manera nos dijo que viene de una familia en donde destaca el carácter y la valentía de las mujeres, pues son personas que siempre sostuvieron su hogar.

«Nací en La Ceiba, pero solo estuve dos años y después a San Juan Pueblo con mi abuela. La mayoría de mi familia han sido mujeres que han sostenido el hogar; pero los pequeños eramos solo dos niñas y los demás varones».

Al ser la únicas dos niñas en la familia, les tocó jugar fútbol y «luchas libres», fue en ese momento que Isabel creció queriendo los deportes.

«Entonces te podes imaginar el poder que ejercen los hombres en los juegos, desde pequeña jugaba maules, trompos y mis hermanos me ponían a jugar lucha libre, me sacaban el aire era terrible; y desde ahí fue quedando ese gusto por los deportes. Mi hermano miraba fútbol y ahí me fue gustando».

Y su gusto por el periodismo, ¿Cuándo nació?

El protagonismo es algo que trae desde pequeña tambien, pues en su tiempo de colegio siempre prefirió presentar en las exposiciones.

«Por el periodismo, desde pequeña en la escuela y el colegio me gustaba dirigir las exposiciones. Le decía a mis compañeros que se encargaran de las diapositivas y que yo iba a exponer y explicar. Fue en ese momento que supe me gusta hacer eso».

No todo fue color de rosa, Isabel nos reveló que existió un tiempo que tuvieron problemas en la economía, pero eso ayudó para que pudiera encontrar un trabajo con el que pudo costearse su titulo profesional de la comunicación.

«Las situaciones económicas en mi familia fue complicada, después del colegio me tocaba costearme mis estudios. Mi interés en la carrera de comunicaciones fue gracias a Salvador Nasralla, me gustaba verlo como hablaba frente a las cámaras, él fue el empujón, en 2012 comencé a estudiar».

Tema de «géneros» en el periodismo hondureño

Consultada sobre el machismo en el periodismo deportivo, Zambrano confesó que le tocó un tiempo donde ya se tienen exponentes femeninas en el medio.

«Al principio me molestaba, pero llegue a una etapa donde en el periodismo ya hay mujeres y hombres. Creo que esa etapa la sufrieron una Kenia Torres que a los 15 años andaba en el estadio y estaba más el machismo, porque en diferentes ocasiones me lo dijo».

Sobre las críticas de personas que dicen que las mujeres no saben de fútbol, Isabel hace caso omiso y prefiere críticas constructivas.

«Yo, te lo digo, cuando escribo una previa de un partido y alguien me escribe ´las mujeres no saben de fútbol´ o como me dijo un tipo ´vaya cocine´, no me molestó porque uno tiene que saber de donde viene el comentario. Porque si alguien viene y me hace una critica constructiva, yo con muchísimo gusto lo recibo; pero que venga alguien y me diga algo o me ofenda solo por ser mujer, sin yo conocerle, la verdad no me molesta».