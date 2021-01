Revelaciones del ex de Ónice Flores: JuanSa dice que fue una «relación tóxica»

Juan Salomón García, luego de mucho tiempo habló sobre la polémica relación que mantuvo con su expareja, la bella Ónice Flores. Dejó en claro que su intención nunca ha sido hablar mal de ella, pero también se debe conocer su versión.

«JuanSa», como también se le conoce en el medio de la televisión y entre amigos, mencionó haber conocido a Ónice en el momento que él fungía como director de entretenimiento en TV Azteca. Ella escribió a las redes del canal solicitando un casting.

Dada la situación, se conocieron y luego de un año de tratarse y salir, iniciaron el «idilio de amor». Él mencionó que en ese momento, estaba viviendo la «vida loca», su intención era salir, divertirse y no tener una relación formal con nadie.

Sin embargo, la presencia de «Campanita» en su vida, hizo que eso cambiara, pues al inicio todo era amor y felicidad. «Me trataba bien, me cuidaba, estaba pendiente, entonces dije que le daría la oportunidad», contó.

Relación tóxica

«Yo nunca vi el peligro, hasta que me cortó, hasta que dejé la chamba y me cortó. Ahí fue cuando (…), es como que te cae el veinte», expresó en la entrevista realizada por el expresentador, Ángel Güity.

El entrevistado habló sobre un libro y lo asemejó a su realidad de ese entonces «estamos tan metidos en nuestro afán de vida, que no nos damos cuenta de las cosas que en realidad están pasando, que nos están afectando, que nos están haciendo mejor o peor».

Así se refirió al «compás hipnótico» en el que supuestamente estaba, al no darse cuenta de la relación tóxica que estaba viviendo. Asimismo, explicó que el fin de la relación fue por una «tontería», pero que decidió dejar así todo y no buscarla.

¿Culpable o no de la filtración de los vídeos y fotografías íntimas?

«No era la primera vez que pasaba, era la tercera vez que se filtraban fotos y vídeos que solo los dos teníamos, yo no voy a decir quién fue, pero era como que, la primera vez que pasó, por eso regresamos».

Explicó que era rutinario, que cada vez que terminaban, salían a la luz imágenes privadas y hablaban de nuevo, lo que daba cabida a retomar la relación y «si yo hubiese sido, no se habría reconciliado conmigo», dijo.

La tercera vez que pasó, fue como «la cereza del pastel», confesó. «Esta tercera vez como que yo ya me sabía el juego y ya sabía por dónde iba». Según el expresentador de medios, Ónice jugaba al papel de «víctima» y era más que obvio.

Acusaciones

«En la primera parte de la relación se armó un escándalo, salieron golpes, la gente hablaba de mí y en ese entonces lo tomé bien personal y decía que cómo es posible que los que considero amigos del medio me están atacando, pero no éramos amigos, solo colegas y hoy, lo que está a la vista no necesita anteojos».

Detalló que solamente la primera vez le afectó, que la segunda vez se comportó como un caballero debe hacerlo. Nunca habló mal de su expareja ni reaccionó de ningún modo. «La vida ya me estaba preparando para poder encarar mis demonios y controlarme».

Entre otras declaraciones, aseguró nunca haber tenido una relación con Roxana Somoza, ni mucho menos haberla conocido en persona.

Aclaró que su contacto inició por un grupo de WhatsApp donde habían periodistas y ella buscaba llamar la atención de todos y aprovechó el momento de su ruptura para decir «lo que no era».

Viviendo plenamente

Lejos de todo lo que pasó, agradece por todo, pues gracias a la toxicidad que vivió en ese momento, aprendió a vivir en plenitud y en paz «me alejé de ese ambiente tóxico, de lo tóxicos que son los medios de comunicación en Honduras«.

Actualmente, JuanSa vive en Roatán, encontró el amor, mencionó que es reciente, pero que jamás había conocido a una persona tan «fantástica» como su pareja, quien es mayor que él, extranjera y fitness gurú. «Tiene magia», dijo.

Para finalizar, aclaró que es totalmente heterosexual, para aclarar «falsos rumores».

