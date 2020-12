¡Admirable! Hondureña vence sus temores y triunfa con original línea de cosméticos

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La pandemia está sacando el mejor lado de los hondureños, su mejor versión, y aunque en en ciertas ocasiones, el deseo de salir adelante y de triunfar se queda solo en anhelos, por temor, no fue el caso de Gracia Tercero, una catracha emprendedora que dejó sus miedos y hoy tiene su propia línea de cosméticos.

Gracia siempre tuvo planes de emprender, pero tenía dudas de qué poder hacer o cómo iniciar, hasta que «un día estaba dormida y soñé con este proyecto y sé que fue Dios mostrándome el plan que Él tenía, yo solamente lo recreé, esto se lo debo a Él», dijo.

La talentosa hondureña contó a Diario TIEMPO Digital que el proyecto inició en el mes de septiembre y que su mayor inspiración es Dios. «Día a día me inspira a ser mejor y a crear ideas innovadoras que lleguen a poner a Honduras en alto en la industria del maquillaje», aseguró.

El proyecto

El emprendimiento tomó un poco de trabajo y se atrasó el lanzamiento. Gracia lo diseñó minuciosamente. «Tomó bastante tiempo poder diseñarlo, prepararlo, la inversión, elegir las fórmulas para que cada pigmento fuera perfecto», reveló.

Creatividad y cuidado del medio ambiente

El set de sombras es el mapa de Honduras y cada departamento representa algo. «La paleta está muy bien pensada, trabajada, quisimos utilizar productos reciclables porque el punto de todo esto no es solo crear, sino también contribuir, así que decidí utilizar cartulina reciclada para crear el boceto de la paleta».

Cada pigmento es testeado químicamente, ya que su deseo era que el nombre de su marca no tuviera algo que ver con la tortura de algún animal, todo en la paleta está pensando desde el primer material hasta el último.

Gracia es una joven muy creyente en Dios y señaló que es Él quien le ha permitido hacer su sueño una realidad «el principal diseñador, creador, jefe y mi todo es Dios, mi conexión con Él es tan linda, que de la nada deja en mi cabeza ideas increíbles que próximamente verán».

¿Cómo pueden comprar sus cosméticos?

Actualmente, realiza ventas en línea a través de Instagram, Facebook y Tik tok con el usuario @Bygtbeauty.

La línea de productos son:

Pestañas “The King”

Labiales matte en barra “A Daily Dose”

Paleta de tonos neutros “This is me”

Honduras Palette.

«La aceptación ha sido increíble, jamás lo imaginé, pensé que iba a crecer pero no tan rápido, pero como cuando Dios dice algo, se cumple. La pandemia ha venido a adelantarnos al futuro, gracias a las redes sociales podemos emprender fácilmente, a innovar, y yo aprender aún más en todas las áreas, marketing, servicio al cliente», contó.

Para finalizar, la hondureña dejó un mensaje a todo aquel que quiera emprender o ecchar a andar sus ideas:

«Primero que todo pongan a Dios como el centro de su vida y sus negocios para tener éxito; ahorren mucho y no tengan miedo, porque sino lo intentan no sabrán si triunfarán o fracasaran. Si se fracasa, es un aprendizaje para no volver a cometer los mismos errores y llegar al éxito».

