LA ENTREVISTA| Guillermo Pharis, el diseñador hondureño que embellece a muchas novias en el mundo

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Existen muchos hondureños que por su talento y destrezas brillan en el extranjero, y hacen que el nombre de su país se distinga entre tantas naciones.

Este es el caso de Guillermo Pharis, un joven catracho que se distingue en los Estados Unidos por sus hermosos diseños en vestidos de novia. Él le ha regalado sonrisas y felicidad a cientos de mujeres al darle el vestido perfecto para su día especial.

Pero, llegar hasta donde hoy se encuentra no fue nada fácil. Como todo hombre luchador y perseverante, emprendió un nuevo rumbo y cumplió su más grande sueño, y agradece a Dios por ser la persona que es.

Por tal razón, Tiempo Digital se contacto con Guillermo Pharis, para que fuese él mismo quien contará su historia más allá de su éxito. De una manera muy explicita, dijo como ha sido su camino por la moda y las mejores pasarelas.

1.¿Cómo nace en Guillermo la pasión por diseñar prendas de vestir? ¿A qué edad pasó?

Guillermo, comentó que descubrió su pasión por la moda a la edad de 12 años, después de ver un desfile de Christian Lacroix y Christian Dior. Desde allí comenzó a hacer bocetos de moda por los siguientes años.

Además, dijo que su pasión se intensifico durante secundaria, al terminar bachillerato. En ese momento, él ya estaba 100% seguro que se quería convertir en diseñador de modas, especialmente de novias.

El sueño de Guillermo era convertirse en el mejor diseñador de novias de Honduras, pero no sabia por dónde comenzar. En ese entonces, no había educación en su tierra natal, por lo que fue a la universidad e ingreso a estudiar arquitectura.

«Pero mi felicidad no estaba ahí, así que un día decidí seguir mi sueño y convertirme en la persona que siempre soñé, por supuesto me tomo varios años llegar a donde estoy. Me enfrente a distracciones como cualquier otro joven, pero Dios me llevo al camino que el tenia planeado para mi», aseguró Guillermo Pharis en su entrevista a Tiempo Digital.

2.¿Cuál ha sido la experiencia más difícil al momento de confeccionar un vestido?

Todo en la vida tiene cierto grado de dificultad, y no se diga un vestido de novia. Esta prenda es la que una mujer siempre sueña usar, puesto que es el día más importante de su vida, y Guillermo explicó su experiencia más compleja en su camino de la moda.

«El proceso de desarrollo de una idea es complejo y la complexidad es cambiante de acuerdo a los materiales. Considero que lo mas difícil es interpretar volumen y material que se usa», agregó el diseñador.

Asimismo, sostuvo que la ejecución de un boceto a la vida real de un diseño couture/alta moda/nupcial es primordial. Por lo cual, es importante entender lo que trata de comunicar en términos de estilo, construcción y materiales. La percepción visual es importante, en otra palabras todos percibimos visualmente de manera diferente.

3.¿Cuánto tiempo lleva Guillermo en el extranjero desempeñando tan hermosa labor?

Guillermo Pharis se movió desde su tierra natal Honduras a Estados Unidos, en 2014. En este país comenzó a cumplir su anhelo y sueño más grande, hoy destaca como un gran diseñador.

4.¿Ha tenido un diseño en particular que te ha marcado? ¿Por qué?

Pharis, reveló que realmente varios diseños de vestidos de novia lo han marcado y no podría elegir uno en especifico. Ya que cada uno de sus diseños representa un punto de referencia de tiempo en su carrera.

5.¿En su carrera profesional, a cuántas mujeres le ha regalado el vestido de novia de sus sueños?

«Docenas, docenas y docenas de novias, la cuenta sigue y totalmente he perdido la cuenta, mucho más ahora que puedes comprar WHISPER Bridal en tiendas de Asia y USA».

6.¿Este es un trabajo cansado y agotador? ¿Por qué?

Guillermo señaló que en efecto, su trabajo es absolutamente cansado y agotador, tanto mental como físico. Puesto que, la moda de novias es un campo muy competidor.