REDACCIÓN. ¿Existe un nuevo signo zodiacal de nombre Ofiuco? Es una de las preguntas que se ha repetido en diversas ocasiones, luego de que en redes sociales aseguraran que la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) había reconocido a Ofiuco como un nuevo sigo zodiacal.

Aunque es común confundir la Astronomía con Astrología, no hay comparación alguna. La primera es una ciencia que estudia la composición de los astros, sus cambios, antecedentes y movimientos. La Astrología es una creencia en la que se les da significado a los eventos celestiales, con la vida cotidiana.

Teniendo en cuenta esto, la NASA no tendría que opinar nada con respecto a un supuesto nuevo signo del Zodiaco. Sin embargo, en varias ocasiones lo han señalado como origen del ‘signo’ Ofiuco, el cual –según las redes sociales– corresponde a aquellos que nacieron entre el 30 de noviembre y el 17 de diciembre.

Lea también: Iota: La NASA muestra al Valle de Sula completamente inundado

La NASA aclaró dudas

A través de su cuenta en Twitter, la NASA sostuvo que ellos no cambiaron los signos del zodiaco del horóscopo, sino que solo hicieron los cálculos y se determinó que el Ofiuco en realidad sí existe.

Aclaró que no estudia Astrología, pues no es ciencia y no está demostrado que pueda predecir el futuro o describir cómo son las personas en función a las fechas de su nacimiento.

Babilonios y el zodiaco

Según explican, desde los Babilonios repartieron el zodiaco en 12 partes iguales. “Se recogieron 12 constelaciones en el zodiaco, dado que los babilonios ya tenían un calendario de 12 meses, Pero, incluso, según las propias historias antiguas de los babilonios, había 13 constelaciones en el zodiaco, y dejaron de lado uno, el Ofiuco”.

Asimismo, cuando los babilonios inventaron los 12 signos del zodiaco, un cumpleaños entre el 23 julio y 22 de agosto, muchos nacieron bajo la constelación de Leo. Ahora, 3 mil años más tarde, el cielo se ha desplazado debido eje de la Tierra (Polo Norte) y no apunta exactamente de la misma dirección.

Esta afirmación cambiaría la fecha para todos los signos del zodiaco del horóscopo y, finalmente, quedaría así:

Las constelaciones son de diferentes tamaños y formas, por lo que el sol pasa diferentes períodos de tiempo alineado con cada una. La línea que va de la Tierra a través del sol apunta a Virgo durante 45 días, pero apunta a Scorpius durante solo 7 días.

Para hacer una coincidencia ordenada con su calendario de 12 meses, los babilonios ignoraron el hecho de que el sol en realidad se mueve a través de 13 constelaciones, no 12. Luego, asignaron a cada una de esas 12 constelaciones la misma cantidad de tiempo.

Nota para nuestros lectores:

Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace:https://bit.ly/tiempodigital.