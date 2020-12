Año 0 Era Cristiana: La iglesia Católica ha establecido esta fecha como el Día de los Santos Inocentes, en virtud de que el rey Herodes de Judea había sido informado por los reyes magos de que habría nacido un nuevo Rey para los judíos, Se trataba de Jesús de Nazaret, nacido tres días antes, el 25 de diciembre. Entonces Herodes ordenó asesinar a todos los niños menores de 3 años ´para asegurarse de que ese nuevo “Rey” no pudiese ser peligroso para su trono. La Iglesia católica recuerda este acontecimiento el 28 de diciembre, aunque de acuerdo con el Evangelio de Mateo, la matanza debió haber sucedido después de la visita de los magos de Oriente al rey Herodes I el Grande (uno o dos días después del 6 de enero), aunque también la fecha de la adoración de los magos a Jesús no tiene una fecha dada exactamente en las escrituras. Es muy corriente la explicación de la Navidad y demás fechas alrededor de ella como fechas arbitrarias, pues no figuran en los evangelios. Según el evangelio, Zacarías supo que Isabel iba a concebir a Juan el Bautista mientras cumplía con la obligación de quemar incienso en el Templo, que debía hacer cada grupo sacerdotal dos veces por año. Zacarías pertenecía al octavo grupo, el de Abías, lo cual nos da dos posibles fechas para la concepción de Juan el Bautista, una a mediados de mayo y otra a mediados de noviembre, ninguna de las cuales coincide con la tradición.

1065: en Londres (Inglaterra) se funda la abadía de Westminster, lugar de coronación de los monarcas ingleses y panteón real.

1895: en París (Francia), los hermanos Louis y Auguste Lumière ofrecen la primera exhibición pública de su cinematógrafo.

1895: en Wurzburgo (Alemania), Wilhelm Röntgen presenta su primera comunicación sobre los rayos X.

1931: el papa Pío XI publica una encíclica sobre la autoridad de la Iglesia.

1941: inicia la Operación Antropoide, el asesinato del líder nazi Reinhard Heydrich en Praga.

1972: en Berlín, un esqueleto descubierto durante unas excavaciones es identificado como el de Martin Bormann (lugarteniente de Adolf Hitler).

1981: el futbolista Karl-Heinz Rummenigge es elegido, por segunda vez consecutiva, mejor jugador europeo del año.

1988: en Barcelona, el ayuntamiento otorga la medalla de oro al pintor Salvador Dalí, cuya salud está muy debilitada.

Nacimientos:

1856: Woodrow Wilson, presidente estadounidense, premio Nobel de la Paz en 1919 (f. 1924).

1922: Stan Lee, historietista estadounidense (f. 2018).

1940: Don Francisco (Mario Kreutzberger), presentador de televisión chileno.

1948: Édgar Vivar, actor mexicano (el Señor Barriga, en El Chavo).

1953: Richard Clayderman, pianista francés.

1954: Denzel Washington, actor estadounidense. Nació en Mount Vernon, Nueva York. Es un actor y director de cine estadounidense, ganador de tres Globos de Oro, un Premio del Sindicato de Actores, un premio Tony y dos premios Óscar; estos por las cintas Glory como mejor actor de reparto en 1989, y por Día de entrenamiento como mejor actor principal en 2001. Washington ha recibido el reconocimiento de la crítica especializada a lo largo de su carrera desde su debut en 1977, encarnando en muchas ocasiones personajes de la vida real. Algunos de ellos han sido: el activista sudafricano Steve Biko en Grito de libertad de 1987, el defensor de los derechos humanos Malcolm X en Malcolm X de 1992, el boxeador canadiense Rubin Carter en The Hurricane de 1999, el entrenador de fútbol americano Herman Boone en Remember the Titans de 2000, el poeta modernista Melvin B. Tolson en Grandes debates de 2007, y el narcotraficante Frank Lucas en American Gangster de 2007, entre otros. Ha colaborado frecuentemente con el productor estadounidense Jerry Bruckheimer y ha trabajado en numerosas ocasiones con los directores Spike Lee, Antoine Fuqua y Tony Scott. En 2016 fue homenajeado por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood con el Premio Cecil B. DeMille durante la septuagésima tercera -73°- ceremonia de entrega de los Globo de Oro. En 2002, Washington realizó su debut como director cinematográfico con la cinta biográfica Antwone Fisher: el triunfo del espíritu.​ Su segunda cinta, Grandes debates, fue estrenada en 2007. Su trabajo más reciente como director, Fences, fue estrenado el 16 de diciembre de 2016 y cuenta con él y la actriz Viola Davis en los papeles estelares.​ Fences le originó su séptima candidatura al Óscar como mejor actor principal.