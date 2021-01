HISTORIA HUMANA| «El Mamey», un locutor con talento para la peluquería canina

HONDURAS. Así, de pronto, una radio local interrumpió su música movida (merengues) y los comentarios alusivos a la llegada de 2021. Quien dirigía el programa tenía en su guion una mención especial e hizo el respectivo anuncio.

De un instante a otro, la plática en cabina involucró a un hondureño que, en plena crisis por la pandemia de COVID-19, decidió que quería poner en práctica un pequeño proyecto afín a su amor por los animales.

La mesa de redacción de Diario TIEMPO Digital acogió el breve relato y agendó una conversación con el hombre que rompió los esquemas -y la mismísima tendencia de su hoja de vida- para convertirse en un emprendedor en tiempos de adversidad.

El diálogo nos sorprendió, pues, rápidamente nos dimos cuenta que nuestro entrevistado no era «alguien más» entre la ciudadanía. Aunque, perfectamente podía haberse camuflado como tal.

La humildad con la que se expresó no permitiría descifrar, por sí misma, que Ángel Amador, un joven de 32 años, ha sostenido un vínculo más allá con el pueblo hondureño.

De igual interés: HISTORIA HUMANA | Lázaro Matamoros, de privado de libertad a líder evangelista

Unos pantalones, origen de su apodo



«Para muestra, un botón», dice el refrán popular. Y es que, en su momento, se le vinculó amorosamente a la periodista Saraí Espinal. Si bien él desmintió esa situación, es una realidad que el rumor circuló.

Ahora bien, usted se preguntará en qué clase de trabajo es que a uno lo relacionan con una guapísima periodista o le regalan un felino cuando prescinden de sus servicios.

Resulta que Amador trabajó durante varios años como locutor en la radio W107 y también la popular «XY». Allí, divirtió a su público con sus singulares ocurrencias y todos lo conocían como «El Mamey«.

Con anterioridad, Amador contó que le dicen «El Mamey» porque se viste con ese estilo. Antes él mismo criticaba a los «mameys», pero, en un ocasión, visitó una tienda donde los pantalones con esa moda eran los más baratos. Le quedaron bien, los compró y se quedó con la tendencia.

Negocio y amor, a la vez



Actualmente, «El Mamey» se mudó a la radio Ultra FM del grupo América Multimedios; y, pues, ya no desarrolla el mismo tipo de trabajo que antes. Ahora se encarga de la programación de la emisora.

No obstante la necesidad económica realmente agobia. Por lo que, buscó una manera de trabajar para sí mismo y agenciarse un dinero extra. Es así que nace «Mayadoghn«, un emprendimiento que lleva una peluquería canina directo a la casa de sus clientes.

Desde siempre, Amador ha tenido cercanía con las mascotas. Contó a TIEMPO que su mamá es originaria de un pueblo y le encantan los animales; él solía bañarle sus perritos y fue allí donde identificó que podía ser la oportunidad para crear un negocio.

La pandemia: El «empujoncito» que ocupaba

Podría parecer extraño pero, de algún modo, él agradece a la COVID-19. La emergencia sanitaria llevó a que lo que venía preparando en su mente hace mucho se convirtiera en una realidad.

¿En qué influyó la pandemia? El confinamiento derivó en que él solo tenga que trabajar de manera presencial tres días a la semana: lunes, miércoles y viernes.

Los martes y jueves, que trabaja desde casa, tiene la oportunidad de despojarse gradualmente de la operación radial y alista sus materiales para dar baños y cortes de pelo a los caninos. El fin de semana no descansa.

«Los sábados y domingos los dedico a los clientes que normalmente visito semana a semana porque, de acuerdo a la raza, el perrito necesita baños constantes», explicó Amador.

En tal sentido, aunque pasa repleto de actividad, aseguró que se siente bendecido por la oportunidad de generar ingresos adicionales. Se mostró agradecido que, pese a que recién arranca con su proyecto, las cosas van por buen camino.

Nadie nace un experto

Por supuesto, él no iba a desaprovechar la oportunidad que tenía frente a sus ojos. «Me puse a pensar en quién me iba a ayudar a cumplir mis proyectos de no ser yo mismo y tomé la decisión de hacerlo», manifestó.