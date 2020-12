HISTORIA HUMANA | Lázaro Matamoros, de privado de libertad a líder evangelista

Lázaro Joel Cortés Matamoros, es un joven a quien la vida le dio una segunda oportunidad y con su fe puesta en Dios pudo reivindicarse de sus malos actos del pasado.

Con tan solo 24 años de edad, el comerciante y líder evangélico se dedica a rescatar jóvenes en riesgo social, acción que, según él, lo llena de gozo ante los ojos del creador.

En una exclusiva entrevista con TIEMPO DIGITAL, Lázaro contó su historia de cómo es que llegó a transformar su vida, luego de que las drogas y el alcohol lo sumergieran en un mundo lleno de oscuridad, a tal punto que estuvo por más de un año y medio privado de libertad.

Lázaro no estudió y su madre lo abandonó cuando tenía 4 años de edad, debido a que decidió irse para México. Desde ese momento, él no volvió a saber nada de su progenitora, aseguró.

A los 17 años cayó en prisión

Con el pasar del tiempo, cuando cumplió los 12 años, Lázaro se convirtió en vendedor de droga y la vida lo comenzó a golpear sumergiéndolo en el alcohol y los vicios hasta que a los 17 años cayó a prisión.

Él estuvo privado de la libertad en el Centro de Internamiento Renacer. Esa experiencia la vivió en 2014 y cumplió su pena en 2016.

Una vez estando en prisión, decidió transformar su vida, convirtiéndose a Dios, lo que le permitió evangelizar a más de 70 jóvenes, compañeros del recinto carcelario.

«Dios me iluminó y levanté un ministerio poderoso, la mano de él descendió de una manera sobrenatural sobre mí, después con el pasar del tiempo llegué a ser líder de más de 70 jóvenes«, contó.

«Luego de que salí de la prisión, seguí sirviendo a Dios pero volví a recaer en el mundo de las drogas, alcohol, sicariato, pandillas y comencé nuevamente a hacer cosas ilícitas. Durante ese tiempo estuvo cinco años apartado de Dios», continuó relatando Lázaro.

Segunda oportunidad

De acuerdo con Lázaro, luego de haber recaído al bajo mundo, «pasé muchos sufrimientos, anduve en la calle buscando qué comer. No tuve nadie a mi alrededor que me diera un abrazo, anduve huyendo, la misma gente que me conocía me quería matar y por eso hui de Tegucigalpa por un tiempo», estableció en su testimonio.

Agregó que tuvo que refugiarse en Útila, Islas de la Bahía, sin embargo, luego de cinco años, regresó a Tegucigalpa, donde decidió nuevamente seguir a Dios.

«Estaba en mi cuarto y ahí llegó el Espíritu Santo a tocar mi vida, comencé a llorar y a recordar todo lo que había pasado fuera de las manos del señor. Para mí ese hecho resultó algo poderoso, sobrenatural que no puedo explicar. Hoy por hoy, doy gracias a Dios porque me tiene con vida y salud, puedo levantar mis manos y darle la honra a él, porque me sacó de esa basura donde Satanás me tenía apoderado por muchos años», destacó el entrevistado.

Actualmente Lázaro se desempeña como comerciante, vende ropa, lociones y todo tipo de accesorios para caballeros y damas.

Líder evangelista

También, se congrega en la iglesia cristiana llamada «Ministerio Renovado» donde se desarrolla como líder evangelista. Asiste toda la semana a la iglesia y ahora toda su vida se desenvuelve alrededor de ella.

«Dios me quitó esa venda de los ojos y gracias a él salgo adelante día a día con mi vida. Comencé vendiendo pan con frijoles y mantequilla pero con fe y fuerza de voluntad logré avanzar con mi emprendimiento», aseveró.

Ahora la visión de vida de Lázaro, ya no es hacerle daño a las personas, sino seguir a Cristo, levantarse y tener su propia casa con su familia pero siempre alabando a Dios.

Finalmente, el joven hondureño destacó que su padre estuvo presente durante el desarrollo de su infancia, no obstante, explicó que muchas veces los jóvenes «agarran la calle» no por sus padres, sino por las amistades que tienen alrededor.

