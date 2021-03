Las 15 frases del juez Kevin Castell que marcaron la sentencia contra «Tony»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El juez Kevin Castel sentenció a cadena perpetua, más 30 años de cárcel a Juan Antonio «Tony» Hernández, exdiputado nacionalista.

La condena contra «Tony» Hernández es por los delitos de conspirar para transportar drogas a Estados Unidos, porte ilegal de armas, conspiración para usar armas y dispositivos destructivos, sumado al hecho de «hacer declaraciones falsas», según declaraciones de autoridades en Estados Unidos.

La sentencia ordena que se confisquen 138,5 millones de dólares de su patrimonio producto de sus actividades ilícitas de narcotráfico.

Frases «importantes» de la sentencia

Las frases presentadas a continuación son emitidas por el juez Kevin Castel durante el juicio de esta tarde.

1.»El Sr. Hernández quiere que la Corte sepa que no está preparado para seguir adelante hoy», dijo el abogado defensor de Hernández. «El jurado lo condenó en octubre de 2019. Se ha retrasado«, respondió Castel.

2. “Ha llegado el momento de que el acusado sea sentenciado. Ha tenido en la mano el informe previo a la sentencia desde el 12 de febrero de 2020, hace más de un año y antes del cierre de la pandemia. No me siento inclinado a aplazar más la sentencia”.

3.“El acusado abusó de una posición de confianza pública”.

4. «El imputado fue electo diputado congresista, luego diputado por derecho propio en 2014. Tener ese cargo le dio mayor confianza, y a quienes se ocuparon de él en el negocio del narcotráfico, que no sería extraditado”.

5. “Se reunió con agentes de la DEA en 2016, confiado en su propia mente de que la DEA no se atrevería a tocar a un congresista electo. Se reunió con Rivera para hablar sobre el desvío de los pagos del gobierno a otras empresas fachada del Cachiro; usó al gobierno”.

6. “En su caso, no he visto nada, nada en absoluto, que refleje una violación de los derechos de Brady o Giglio. Estaba el Sr. Rentería, y los demás, no han encontrado evidencia de una violación de Brady”.

7. “Generalmente tratamos de dictar sentencia dentro de las seis semanas posteriores al veredicto. En su caso, me pidieron que lo pospusiera para que pudiera llevarse a cabo en una sala de audiencias. Entiendo que esto es ahora un año y cinco meses después del veredicto. Esto es raro, nunca lo he visto”.

Menciones que harán eco

8. “Pospuse la sentencia para que no ocurriera durante el juicio [de Geovanny Fuentes]. Recibí las cartas, las leí todas. Están en el expediente público. Así es como va el procedimiento”.

9. “El jurado escuchó a Ardón, Leonel Rivera, Geovanny Rodríguez y el Rojo, un cómplice del narcotráfico. Hubo evidencia física. A menudo tengo casos en los que gramos de drogas conducen a largas condenas, o jóvenes colombianos en lanchas rápidas”.

10. “Tony Hernández tiene 41 años y está razonablemente en forma. Tiene una excelente apariencia, las fotos son de prueba. Está bien educado, en un internado militar. Él es abogado. Su familia tiene un hotel y una farmacia”.

11. “Pero, Tony Hernández fue en otra dirección. Aquí, el tráfico fue patrocinado por el Estado. Tenía su propia marca, impresa con las iniciales TH de Tony Hernández. Es responsable de asesinatos, con Tigre Bonilla”.

12. “Tony Hernández quien decidió matarlo y expresó su alegría por ello, alquiló helicópteros, con armas, con el distintivo del ejército hondureño. Sobornó a su hermano, Juan Orlando Hernández, y conoció dos veces al Chapo”.

13. “El Chapo dio dinero a la campaña de Juan Orlando Hernández. Tony avisó a otros traficantes de redadas gubernamentales, vendiendo información de radar por 50.000 dólares. Es responsable de 185.000 kilogramos de cocaína, 8000 dosis por kilo: 1,5 mil millones de dosis”.

14. “A menudo encuentro circunstancias atenuantes. Pero en base a la libre elección de Tony Hernández de involucrarse en el tráfico de drogas, una sentencia de cadena perpetua es rica en prisión. Entonces, es la vida con 30 años más consecutivos”.

15. “Tiene derecho a apelar, incluso como persona pobre. Espero que mientras estés en prisión reflexiones sobre tu vida y lo que has hecho y cambies tu vida. Quizás puedas hacer algo bueno por tu familia y tu país”.

«Tony» Hernández

Durante la sentencia, Hernández dijo sentirse “traicionado” y “engañado”, tanto por su abogado defensor, como por el sistema de justicia criminal de los Estados Unidos, por considerar que se violaron sus derechos otorgados bajo las leyes estadounidenses.