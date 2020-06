María Luisa Borjas: El Tigre Bonilla «ya está cantando ante la Fiscalía de NY»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La ex comisionada de Policía y actual diputada, María Luisa Borjas, dijo que una fuente que sabe por qué lo dice, ha confirmado que exdirector de la Policía Nacional , Juan Carlos «El Tigre« Bonilla ya está «cantando en la Fiscalía de New York».

Borjas señaló que esa información la reveló alguien que conoce muy bien lo que está pasando con «El Tigre». Actualmente, él estaría frente las autoridades estadounidenses para negociar la protección de su familia y bajar su pena.

Aunque el abogado defensor de Bonilla ha negado todo, incluyendo los señalamientos efectuados por la Corte del Distrito Sur de Nueva York y la presencia de El Tigre en ese país, Borjas señaló que «él no podía quedarse más tiempo en Honduras, le hubiera pasado las de Magdaleno».

Hasta ahora esa es la información que ella ha hecho trascender, y afirmó que la persona que se lo hizo saber sabe más, pero esto es que debe conocerse ahora.

«Es la información de alguien que tiene porqué saberlo y me lo confirmó. En unos chats salió una información, llamé a la persona y me dijo que él ya está cantando en el festival de New York, me aseguró», reveló Borjas.

Además, la informante agregó: «Ahora tienen que ponerse las pilas el resto de las manadas, porque hoy si va a venir un desfile”.

Borjas: «sienten pasos de animal grande”

Debido al acceso a información, investigaciones y análisis que tuvo El Tigre gracias a su cargo dentro de la institución policial es que estaría presentado todo tipo de documentos, vídeos y grabaciones que comprometen a otros personajes conocidos del país, señaló.

Es por esa razón que existen muchos funcionarios y «personalidades» interesados por anular el auto acordado y evitar la extradición, consideró Borjas. “Porque sienten pasos de animal grande”, agregó.

«Aún no he consultado nada más, pero quería confirmar esa es la última información fidedigna, que él está allá (EEUU), está negociando la protección de su familia y la reducción de su pena», reiteró.

Los delitos de El Tigre

Cabe recordar que, la mañana del jueves 30 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos oficializó cargos contra «El Tigre» Bonilla. Lo señalaron por conspirar para importar cocaína hacía el país del norte en nombre del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández y su hermano, el excongresista, «Tony» Hernández, quien espera condena.

Los delitos que le imputa la justicia estadounidense son:

Conspirar para la importación de cocaína a Estados Unidos. Transporte y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. Conspirar para utilizar ametralladoras para promover la conspiración de importación de cocaína a Estados Unidos.