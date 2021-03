«Esto no se lo deseo a nadie»: JOH tras la sentencia a «Tony» Hernández

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (JOH), circuló un audio de WhatsApp donde brindaba sus primeras declaraciones tras la cadena perpetua más 30 años de su hermano, Juan Antonio «Tony» Hernández, por narcotráfico.

El mensaje iba dirigido principalmente a las personas que le han enviado las muestras de solidaridad a la familia Hernández Alvarado.

«Amigos, compañeros de trabajo, también a mis correligionarios, esto que ha ocurrido hoy ha sido algo duro para la familia y en lo personal, no se lo deseo a nadie», expresó.

Seguidamente, el mandatario reaccionó indignado por los testimonios contra él, de otros hondureños juzgados por narcotráfico en los Estados Unidos.

«Me resulta indígnate, increíble que los testimonios falsos de asesinos confesos sean escuchados y valorados de esa forma. Pero bueno, hay otras instancias en que tarde o temprano se va a aprobar quien es quien en Honduras, que es lo que hemos hecho y dejamos de hacer, porque ante cielo y tierra no hay nada oculto», enfatizó.

Trabajo contra el narcotráfico

Por otra parte, Hernández reiteró que, a pesar de la condena contra su hermano, seguirá con la lucha contra el narcotráfico en el país hasta el último día de su gobierno. A continuación, las declaraciones íntegras de Juan Orlando Hernández:

«Muchos de ustedes me vieron crecer en Lempira y en San Pedro Sula (SPS) en mi adolescencia, en mi formación profesional, en mi vida, también como político y saben cuáles son mis convicciones y mis luchas».

«Cuando inicié mi carrera en el Congreso sabía que teníamos el país más violento en la faz de la tierra y teníamos que atacar el narcotráfico crimen organizado, porque ese tráfico de drogas era el causante de la mayoría de las muertes en Honduras».

«Hoy ya, Honduras ya no es el país más violento del mundo y SPS ya no es la ciudad más violenta del mundo. Tenemos una nueva policía, transformamos el Estado con mucha voluntad política. A muchos de ustedes les dije que cuando comenzáramos esto no tendría retorno, que iban a haber consecuencias de grandes dimensiones»

«Hoy les repito, es justo seguir en esta lucha, porque es lo mejor para el pueblo hondureño y lo voy a hacer hasta el último dio de mi gobierno. Gracias por sus muestras de apoyo, por su solidaridad, mensajes y abrazos que me han enviado, se los agradezco de todo corazón saludos y les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, gracias », finalizó.

