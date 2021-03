DE MUJERES. Para tener una relación estable, madura y sana no necesitas ningún truco de magia o algo parecido, sino mucho esfuerzo por ambas partes de la relación, pues seamos honestas, no todo es como en las películas románticas.

Las comedias románticas no te muestran varios aspectos importantes de las relaciones que debes tomar en cuenta, pero ¡no te preocupes! A continuación, te mencionamos algunos consejos que sin duda ayudarán a que los pilares entre tu pareja y tú estén bien cimentados.

1. No es tu “media naranja”

El amor romántico nos ha hecho creer que debemos encontrar a nuestra “media naranja” o “nuestra otra mitad” y una vez que lo hagamos, estaremos plenos y felices. Pero, la realidad es que no somos personas a medias, ya estamos completas y si estamos en una relación es porque vamos a compartir y crecer juntos.

Si tenemos eso bien claro, no se caerá en una codependencia por la otra persona, pues el amor sano sabe que antes de ser una pareja, somos seres individuales.

2. El tiempo por separado es importante

Tener pareja no es sinónimo de alejarte de tus amigos y dejar de disfrutar tus actividades favoritas. Así que de vez en cuando disfruta de esos momentos a solas y dedícale tiempo a tus amigos, hobbies y actividades que hacías antes de que esa persona formara parte de tu vida.

3. Siempre deben hablarse con honestidad

Este punto es uno de los más importantes para que la confianza exista en el noviazgo. Ambos deben saber que no siempre van a coincidir en todo, pues aunque sean personas similares, no tienen los mismos gustos y cuando exista algo que te moleste, debes hacerlo saber, así se conocerán más y evitarán conflictos futuros.

4. Los problemas se arreglan dialogando

No todo en un noviazgo es color de rosa y es completamente normal pasar por algunas discusiones o malentendidos, pero lo importante es arreglarlos de la mejor manera. Por nada del mundo alces la voz o recurras a la violencia, eso solo destroza la relación.

Cuando desees solucionar algún conflicto, dialoga, expresa tu sentir, respeta el de tu compañero y lleguen a un acuerdo para evitar que se vuelva a repetir.

5. Si viven juntos, son un equipo de trabajo

Uno de los grandes errores de algunas parejas al comenzar a vivir juntos es no hablar acerca de las responsabilidades del hogar, por lo que uno realiza todas las actividades, e incluso, toma el rol de madre o padre cuando no debe ser así.

Ya son adultos y si han decidido vivir juntos es porque saben que pueden ser un excelente equipo. Los quehaceres se dividen de manera equitativa y así ambos hacen algo en casa. Además, al hacer la limpieza o las compras, pueden haber momentos especiales con tu pareja.

6. Los detalles hacen la diferencia

Seguro lo has escuchado muchas veces: el amor es como una planta y cualquier arbolito necesita de ciertos cuidados para que crezca fuerte y frondoso. A pesar de que lleves mucho tiempo dentro de la relación, debes continuar cuidándola, y una forma sencilla de hacerlo es con pequeños detalles o sorpresas.

Si ambos ponen de su parte y se esfuerzan cada día por hacerlo funcionar, ten por seguro que su amor y cariño seguirá creciendo y jamás estarán en una monotonía que los lleve al aburrimiento.

7. El respeto es la base de todo

Es el valor principal que debe existir entre ambos. Recuerda que si quieres que tu noviazgo madure y perdure no debes hacer cosas que no te gustaría que te hicieran a ti, no solo en cuanto a la fidelidad o lealtad en la relación, también en la puntualidad y responsabilidades del hogar.

8. Los celos no tienen por qué existir

Los celos en una relación de pareja solo existen cuando la confianza se ha roto. No celar a tu pareja no significa que no lo amas o que te importa poco, por el contrario, la inexistencia de este sentimiento solo quiere decir que realmente la confianza entre ustedes es enorme y no tiene por qué quebrarse. Si este sentimiento existe en tu relación, háblalo de manera tranquila y completamente