DE MUJERES | Cinco actividades para celebrar el Día del Padre en casa

DE MUJERES. Una fecha importante en el calendario de celebraciones vuelve a coincidir con el confinamiento que se decretó desde marzo de 2020 en el país, debido a la pandemia del COVID-19, pero la distancia no será un impedimento para que puedas celebrarle Día del Padre a tu ser querido.

Si bien es cierto, no podrás salir a celebrar porque debes respetar el distanciamiento social, pero hay otras actividades que puedes realizar desde casa, para hacer sentir bien al rey del hogar.

A continuación, DE MUJERES te comparte algunas ideas para que, junto a tus hijos y demás miembros de la familia celebres este día.

Cocinar juntos

Aunque estés compartiendo espacio en esta cuarentena, es muy probable que no estés compartiendo tiempo de calidad con tu padre o tu esposo.

Reunirse en la cocina es la excusa perfecta para pasar un rato agradable con ese ser especial. Primero, porque cocinar relaja y, segundo, porque la recompensa es que después disfrutarás de todo eso que han preparado. Sorprende a tu padre y prepara un menú en base a sus platos favoritos.

Vino para ocasiones especiales

Cuando compraste ese vino y lo reservaste bajo el pretexto de beberlo con motivo de una ocasión especial, muy probablemente no contemplaste la opción de que esta fuera una cuarentena.

Pero estos días que vivimos nos obligan a ser resilientes y pensar que frente a situaciones excepcionales hay que tomar medidas extraordinarias. Descorchar esta botella y regar con un vino especial la noche del Día del Padre nos parece un excelente ejemplo. Además, estamos convencidos de que será un día que no olvidarás.

Pide su plato favorito

Si lo tuyo no es cocinar, ¿por qué no pedir la comida de ese restaurante que tanto le gusta? Seguro que cuando se encuentre con el repartidor en la puerta la sorpresa será mayúscula.

Si pensaste que solo las mujeres se sorprenden con esos detalles, ¡te equivocas! Los hombres, y especialmente los padres, también disfrutan de esos regalos.

Si en tu caso no vives junto a tu padre y quieres sorprenderlo, sin miedo a exponerlo a la COVID-19, también hay otras opciones que puedes considerar:

Felicitación virtual

Reúne a toda la familia para felicitarle. Ahora es muy fácil hacerlo a través de unas de las plataformas para encuentros virtuales que hay a tu alcance, es el modo perfecto para que todos en casa puedan demostrarle cuanto le quieren.

Si algunos de los invitados no pueden conectarse en directo, una segunda alternativa es pedir a la familia y los amigos que preparen un vídeo corto diciendo por qué es un gran papá. Marca una hora, por ejemplo las 12 del mediodía y pide a todos que manden sus vídeos a la vez. Su teléfono se llenará de mensajes celebrando su día.

Partidas en línea

Que papá no esté cerca no significa que no podamos hacer cosas juntos en su fiesta virtual para el Día del Padre. Hay muchos juegos que se pueden compartir en línea y que les permitirán romper las barreras que los separan. Puedes elegir entre un Mario Kart, un Fifa, el popular Among Us, Apalabrados, el tradicional Monopoly o unos bailes con Just Dance. ¿Quién ganará?

