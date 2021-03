DE MUJERES | Señales que indican que algo va mal en tu relación

DE MUJERES. En ocasiones, el amor o la costumbre te ciegan y te llevan a quedarte en un lugar donde ya no te aman y ya no eres completamente feliz, pero hoy te compartiremos algunas señales que te indican que algo va mal en tu relación y probablemente sea tiempo de terminarla.

Es importante que aprendas a decir adiós incluso cuando todas tus ilusiones estén en esa historia de amor. Además, debes entender que cada vez que tu pareja te alza la voz, te critica,no contribuye con los gastos familiares, o se ríe de tus planes y proyectos, te está demostrando que no te ama. Deja de justificarlo y de creer que pronto las cosas serán mejores.

Lea también: DE MUJERES| 10 cosas que debes considerar antes de casarte

Las señales

Prefieres mantener la esperanza de un futuro mejor

En ocasiones las cosas van tan mal con tu pareja que prefieres mantener la esperanza de que todo va a estar mejor con el paso del tiempo y la realidad es que cada día te sientes más decepcionada, pero eres tan optimista que crees que el tiempo lo hará cambiar, ¡gran error!

La culpa te mantiene a su lado

La verdad es que ya te diste cuenta que no funcionan juntos y lo que más deseas es salir corriendo pero sientes una enorme culpa por romper su corazón así que solo estás esperando el momento indicado para despedirte. La realidad es que nunca habrá un momento ideal, deja de posponerlo.

Los planes en común no existen

Por alguna razón, los planes de futuro juntos ya no existen, no hay un plan en común, sus metas no se parecen a las tuyas y es más hasta se contradicen. Cuando no pueden funcionar como un equipo es mejor decir adiós, sin forzar las cosas son más hermosas.

Ahora que ya conoces estas señales te toca decidir si puedes quedarte a su lado y es mejor terminar. Se trata de ser honestos y saber si realmente estás listos para ceder y establecer acuerdos cuando no se encuentren del todo de acuerdo.

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0