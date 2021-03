Cinco cosas que debes tomar en cuenta antes de mudarte con tu novio

DE MUJERES. Para nadie es un secreto que la convivencia es la prueba de fuego para cualquier pareja. Después de conocerse, salir y establecer una relación formal, el siguiente paso es mudarse juntos pues es la etapa en la que se darán cuenta si en verdad funcionan.

Sin embargo, los expertos recomiendan ser cautos al respecto. Pese a que no existe un momento ideal, sí hay circunstancias que hacen la mejor o peor decisión y que acercarán a la pareja al éxito.

5 cosas que debes saber antes de mudarte con tu pareja

1. El motivo adecuado

Si la relación está en el punto más bajo que recuerdas y la mudanza es un plan para rescatarla, en realidad no están dando el paso por la razón apropiada.

“Si es porque están eligiendo conscientemente llevar la relación al siguiente nivel, genial. Pero no porque ya pasan casi todas las noches juntos, porque está más cerca del trabajo o un contrato de arrendamiento”, dijo la consultora Lesli Doares a GQ.

“Mantener una relación funcional requiere actuar con intención, no solo porque es más fácil o cómodo”, agregó la experta, así que en primer lugar hay que realmente querer involucrarse de lleno con el otro.

2. Aumenta el compromiso

Si la idea de estar a su lado por mucho tiempo te asusta, esta es una señal de alerta que deberías atender antes de empezar a empacar. Mudarse juntos implica más compromiso y más tiempo con la otra persona.

Pese a que no obligatoriamente significa que hay un acuerdo para casarse, empezarás a ver cosas del otro que no sabías, que no te agraden del todo y aumentará la confianza, cambiando todo para siempre.

Asimismo, es un gran paso decisivo que de salir bien, hará que surjan otras metas como casarse o tener hijos, por lo que deben definir muy bien el futuro que quieren construir aunque falte para ello.

3. Tu pareja es buen compañero

Vivir con alguien y pasarla bien no es únicamente que tenga sentido del humor, te acompañe a ver las series favoritas de Netflix o te consienta con tu comida favorita.

Esa es una parte, así como hablar de dinero con confianza, repartirse los gastos, hacer deberes del hogar, tener que modificar las rutinas o el estilo de vida, llegar a acuerdos para que prevalezca la paz en casa y hasta luchar para no dejar morir la pasión con la monotonía.

Si no te sientes preparada aún para eso o no te lo imaginas ejecutando algunos de esos roles que son básicos para que la convivencia prospere, mejor esperar.

4. Hay reprocidad en la pareja

“En lo que respecta a la convivencia, es importante que uno sienta que recibe lo mismo que ofrece; no hay que medir las cosas al milímetro, pero sí sentir que ambos miembros aportan equilibrio en la ecuación”, afirma la psicóloga Patricia Ruz a La Vanguardia.

El amor, los sacrificios, el compromiso, el tiempo, los detalles, todo debe ser recíproco porque cuando solo uno de los dos miembros de la pareja es quien aporta todo lo que se necesita se produce un desbalance.

5. Respeto y madurez para solucionar problemas

“Sin el respeto, es difícil que haya una relación satisfactoria. Para que haya un acoplamiento o ajuste sano, es necesario entender los tiempos cada uno y tolerar las diferencias respecto al otro. Respetarse a uno mismo y respetar la pareja”, explica la experta a la misma fuente.

Los pleitos siempre van a existir, así que es mejor asegurarse que se está compartiendo el día a día con una persona madura, capaz de resolverlos, de perdonar, de tener paciencia y luchar para que las cosas mejoren.

