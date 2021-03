Tres recetas fáciles y rápidas para preparar en casa durante la cuarentena

DE MUJERES. A casi un año de que la pandemia llegó a territorio nacional, los hondureños siguen en confinamiento y esto dio lugar al teletrabajo, es decir, más tiempo conviviendo en casa y menor tiempo para cocinar, sin embargo, en DE MUJERES, hoy te compartimos tres fáciles recetas para que puedas hacerlas en compañía de tu familia.

Si el arte culinario no es lo tuyo, no te desanimes, lo mejor es que los ingredientes son de cotidiano uso y su preparación no requiere de mayor sacrificio. Presta atención y sorprende a tus seres queridos con los siguientes platillos:

Bolitas de plátano y queso

Ingredientes

1/4 de taza de harina de plátano oriental

1 cucharadita de sal y pimienta

1 cucharadita de chile en polvo

1/2 de taza de queso parmesano

1 taza de queso mozzarella en cubos.

Preparación

Mezclar la harina de plátano con el chile en polvo y queso parmesano, luego, tomar un poco de la masa y aplanar con la palma de la mano. Hacer un hueco en el centro y colocar un cubo de queso mozzarella en el centro.

Con la masa y el queso hacer bolitas con toda la masa y colocar las bolitas de verde en un charol con papel antiadherentes y dejar congelar por 1 hora. Posteriormente, en un sartén, calentar el aceite a fuego lento y freír las bolitas hasta que estén doradas.

Espagueti con atún

Ingredientes

1 paquete de 400 gramos de fideo chino oriental

2 latas de 80 gramos cada una de atún en aceite

12 aceitunas negras sin hueso

2 cucharadas de nueces

2 cucharadas de alcaparras

1 rebanaba de pan

10o gramos de queso parmesano rallado

8 cucharadas de aceite de oliva virgen

1/2 cucharadita de pimentón picante

Sal y pimienta al gusto.

Preparación

Primero, abrir y escurrir el atún y ponerlo en una taza con el líquido de la conserva, para luego, calentar a fuego lento hasta que esté templado.

Cortar el pan en varias rebanadas y dorarlos en otro sartén con dos cucharadas de aceite y pones a tostar las nueces.

En otra olla con agua y sal, poner a cocinar la pasta y cuando esté lista, dejarla escurrir y ponerla dentro de la olla para que no se enfríe.

Luego, en un bandeja, colocar los cuadrados de pan frito, las aceitunas, alcaparras y el pimentón, mezclar bien todos los ingredientes y rociar con un poco de aceite. Al momento de servir, colocar queso parmesano sobre la pasta.

Pollo con verduras en salsa de ostras y soya

Ingredientes

4 pechugas de pollo cortadas en cuadros no tan grandes

2 zanahorias

1 cebolla

2 cucharadas de salsa de ostras Oriental

75 ml de salsa de soya Oriental

Sal al gusto

1 pimentón verde

250 ml de agua

3 cucharadas de azúcar

1 cucharada de miel

Una cucharada de maicena

1 cucharada de jengibre.

Preparación

Picar y dorar las verduras, y después dejarlas en un bowl. Luego, mezclar la salsa de soya con la salsa de ostras, la miel, el azúcar y el jengibre. Proceda para adobar el pollo con las salsas por 30 minutos.

En un sartén, freír a fuego lento el pollo por 10 minutos y añadir las verduras doradas, luego colocar la salsa en el sartén y esperar hasta que la salsa se reduzca. Y, finalmente, puede servir el pollo con alguna guarnición.

