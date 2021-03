DE MUJERES | Diez tips para tener la casa limpia sin mucho esfuerzo

DE MUJERES. Tener la casa limpia con el mínimo esfuerzo, es el anhelo de cualquier ama de casa. El problema es que cuando eres de las que te da pereza la limpieza, al final vas dejando que la suciedad y el desorden se acumulen y llega un punto que no hay más remedio que meterse una maratón de limpieza.

Acudir a una «maratón» no ayuda a reconciliarse con el orden y la limpieza, porque si te pasas cinco horas limpiando, no solo acabarás agotado sino que difícilmente tendrás ganas de repetirlo, así que no crearás el hábito.

Si el problema es que asociamos la limpieza de casa con matarnos a trabajar porque solo actuamos cuando nuestro hogar parece un «chiquero», la solución es establecer un plan para mantener a raya el desorden y la suciedad y no dejar que se acumulen.

Es decir, planificar actuaciones a corto plazo, pequeñas cosas que pueden hacerse cada día y que evitarán los indeseados maratones de fin de semana. Y, en esa línea, conviene no olvidar diez cosas que resultan de lo más efectivas a la hora de mantener la casa limpia y ordenada sin matarnos.

Lea también: DE MUJERES | Consejos: ¿cómo puedes dormir mejor durante el período?

Hacer la cama a diario

Ver que tienes una cama recién hecha hace que la habitación parezca menos desordenada y te hace sentir bien, sobre todo cuando llegas cansado del trabajo y entras en el dormitorio para acostarte. Así que el primer punto de tu nuevo método de limpieza debería ser hacer la cama a diario, antes de salir de casa.

Lavar los platos después de cada comida

No hay nada más desolador y que provoque más sensación de desorden y suciedad en la casa que entrar en la cocina y ver el fregadero lleno de sartenes, platos y cacerolas sucias, con restos de comida. Si antes o después vas a tener que fregarlos, hazlo tras cada comida y no dejes que se apilen ni esperes a necesitar algo de la vajilla para ponerte a limpiarlo.

Mantén la nevera limpia

Un punto negro a la hora de mantener limpia y en orden la casa es el frigorífico. Lo abrimos mil veces al día y, si está sucio, nos pone cada vez más nerviosos. Lo primero es tirar todo lo que huela mal o lo que ha caducado y pasar un trapo por los estantes y cajones.

Seca el baño tras la ducha

Las gotas y restos en el espejo, la mampara o los grifos enseguida dan aspecto de suciedad al baño. Si dejas a mano un paste de microfibra y una escobilla de goma y los pasas por cristales y grifería después de la ducha o de usar el lavabo, la gotas de cal no se acumularán y el baño se conservará “limpio” durante más tiempo. Además, el día que toque limpiarlo de verdad será más fácil hacerlo.

Ventila

Un aspecto fundamental a la hora de limpiar la casa, es ventilarla con regularidad. El dormitorio puedes hacerlo a diario mientras haces la cama y el resto de estancias, mientras te duchas, recoges, desayunas o limpias. Bastan diez minutos para renovar el aire de una habitación y que la casa huela siempre a limpio.

Lo peor primero

Si no te gusta limpiar, empieza por lo que más te cueste. Puede ser por la estancia más grande o por la que más pereza te da. Así, una vez la tengas lista, el resto se hará más llevadero o te costará menos retomarlo en otro momento. Al acabar no solo estará todo limpio si no también colocado.

De arriba abajo

Otro truco para agilizar y facilitar la limpieza del hogar es hacerlo de arriba a abajo. Si comienzas por arriba es más fácil que acabes completando la limpieza que si has de subir a las estancias superiores cuando ya estás cansado de limpiar las de abajo.

Destrastea

Una casa ordenada también pasa por eliminar “trastos”, es decir, todos aquellos objetos, aparatos y ropa que ni te gustan ni utilizas. Además, “destrasteando” ganas espacio y tienes menos cosas que limpiar.

Recoge y guarda la ropa

Si buscas que tu casa esté limpia y recogida di adiós a las montañas de ropa. Cuanto más tiempo haya pasado más se habrán arrugado o incluso manchado las prendas. Por ello, el truco más práctico es lavar, secar y guardar de nuevo la ropa prácticamente de tirón.