¿Quién será el candidato? Miembros manifiestan «discordia» en alianza de «los perdedores»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La proclamada «alianza de los perdedores», configurada hace dos semanas con los candidatos presidenciales derrotados en el Partido Liberal y Libertad y Refundación (LIBRE), más Salvador Nasralla, mostró este jueves sus «primeras fricciones», luego de que en su seno comenzaran a preguntar quién será el candidato presidencial.

«El problema aquí se dará cuando haya que decidir quién encabezará la alianza, ahí se dará el problema», dijo Wilfredo Méndez, miembro de LIBRE, quien compareció ante un foro matutino.

«Lo demás queda en un ámbito discursivo, romántico, iluso, pero al momento de decidir quién será el candidato, ahí se darán los problemas«, insistió Méndez.

El también defensor de derechos humanos dejó entrever que, de no abrirse posibilidades en la «alianza de perdedores», buscaría otra «plataforma» política.

Alianza: ¿Quién cedería?

No obstante, volvió a preguntar: ¿Está dispuesto Salvador Nasralla a ceder la Presidencia de la República? Hasta el momento no he escuchado que esté dispuesto.

Y prosiguió: ¿Luis Zelaya está dispuesto a ceder a otra persona? Lo veo complicado, aquí es donde la mula votó a Genaro.

En el mismo foro, el también expresidenciable de LIBRE, Nelson Ávila dejó entrever su disenso con alguna narrativa usada por algunos políticos de su alianza.

El economista indicó que no está de acuerdo con aquellos que afirman que pueden ganar con los votos independientes, más los residuos de su partido, del Partido Liberal y del Partido Nacional.

En ese sentido, se declaró partidario de una «verdadera alianza de oposición«, aunque no dijo si en ella debían participar el Partido Liberal y LIBRE.

Si eso no pasa, según el doctor Ávila, no se podría evitar «que se repita el mismo escenario del 2017, que Juan Orlando Hernández pretenda hacer que renuncie Nasry Asfura y quedar él de candidato, entonces evitemos eso».

Todos estos cuestionamientos, los escuchó durante el debate el asesor de Salvador Nasralla, Julio Larios, quien también era parte del panel del foro.

Alianza

Larios escabulló la situación afirmando que Nasralla era un «líder de causa» y cuestionó si las alianzas eran bajo las preguntas ¿qué me das? y ¿qué te doy?.

Según manifestó Wilfredo Méndez, otra preocupación también gira en torno a si el Partido Salvador de Honduras (PSH) u otro que se sume a la «alianza», abrirían los espacios, para que los liderazgos de las corrientes derrotadas pudieran «candidatearse», pues vehículo político (o partido), habrá dejado de tener si se suman a esta coalición.

