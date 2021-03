VÍDEOS| Denuncian que peleas en el occidente ocurrieron «por presuntas anomalías»

HONDURAS. Las elecciones primarias del 2021 llegaron a su fin, según reportes brindados, sin embargo, en el transcurso del día se registraron varios enfrentamientos entre los votantes en diferentes zonas del país.

En el occidente se reportaron dos peleas, en centros de votación, por la disputa de movimientos políticos.

El primero ocurrió en la comunidad de La Iguala, departamento de Lempira. Según testigos, miembros de una corriente estaban dejando entrar a ejercer el sufragio solamente a sus votos seguros.

Por lo tanto, miembros del otro movimiento, decidieron entrar a la fuerza, de acuerdo con reportes emitidos.

En un vídeo difundido se puede observar a decenas de hondureños, quienes entre gritos exigían que se les dejara pasar para cumplir su deber de ejercer el sufragio.

El segundo enfrentamiento en el occidente del país se dio en una escuela de Colinas, Santa Bárbara. Ahí nacionalistas denunciaron que algunas papeletas ya estaban marcadas antes de abrir las urnas.

Expresaron que, ellos comenzaron a enfrentarse y a exigir que se mostraran las papeletas limpias, para que sea el pueblo hondureño quien decidiera.

Reacciones en las redes sociales

Los vídeos difundidos en las diferentes redes sociales causaron inconformidad en cientos de hondureños, quienes no dudaron reaccionar tras el hecho.

«Nuestro pueblo está tan sensible después de todo lo que ha pasado en el país, es lamentable esta situación. El virus no se ha ido señores, no se dejen llevar por las emociones», escribió un internauta.

«En cada centro de votación anda gente infiltrada causando caos. Qué casualidad que justamente en los centros de votación. Da tristeza porque a pesar de todo lo que se ha vivido y se sigue viviendo, hay gente que no mira otra cosa», denunció otro usuario.

