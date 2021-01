Madre de Enoc le “da voz” y comparte la conmovedora “Carta de un Desaparecido”

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El dolor y sufrimiento de Karina Chinchilla, madre del menor Enoc Pérez, lleva más de un año desde la desaparición de su hijo, sin embargo, pese al paso de los meses, hasta el momento no ha recibido ninguna respuesta por parte de las autoridades.

A través del perfil en la red social Facebook «Encontremos a mi hijo Enoc Misael», Chinchilla que actualmente reside en España, compartió un triste mensaje al que tituló «Carta de un desaparecido«, cuyo texto está acompañado de una foto del menor.

El doloroso escrito generó de inmediato las reacciones de los internautas y uno de ellos escribió: «Que Dios permita encontrarlo, fuerzas para su madre, eso es triste lo que ella está viviendo».

Dolorosa carta compartida por Karina Chinchilla

Las palabras que Karina escribió en el perfil de Facebook comienzan diciendo: «¡A ti que has compartido mi foto una y otra vez que sin conocerme, y te solidarizas con el sufrimiento de los que me aman mil gracias!».

«A ti familiar, compañero y amigo que juraste estar en las buenas y malas… Y miras mis fotos y deslizas tu dedo, como si no me conocieras cuando juraste estar incondicionalmente, por la amistad o nuestro lazo familiar que nos une y aun así el miedo te hace actuar como si no pasara nada. Mil gracias», agrega.

«Porque aquí se conoce a los verdaderos amigos y a la familia», destaca Karina Chinchilla es la carta.

Luego, Chinchilla añade: «A ti que desde el primer día que notaste mi ausencia no has dejado de buscarme, mil gracias por no darte por vencido. Dios te bendiga grandemente, sigamos en oración para que Dios no me suelte de su mano y pueda regresar y sanar el dolor de mi familia»

«Tú, si tú qué sabes o tienes una pista. Que esperas para mandar un anónimo de mi ubicación. Hazlo y limpia tu conciencia y a la vez ayudas a decir por fin dónde me tienen», concluye el conmovedor escrito de la madre de Enoc Pérez.

POR FAVOR. AYÚDAME A REGRESAR A CASA.

Misteriosa desaparición El pequeño Enoc Misael desapareció de manera misteriosa en diciembre de 2019, cuando se encontraba de vacaciones en Honduras para poder compartir Navidad y Año Nuevo con su familia, pues él vivía en España. El menor fue secuestrado en el municipio de Tela, Atlántida, por sujetos desconocidos que entraron a la casa de su abuelo paterno. Los malhechores asesinaron de forma inmediata al señor, niñera y tío de Enoc, quienes fueron encontrados días después.

Ha pasado más de un año de la desaparición del pequeño Enoc Pérez y su madre Karina Chinchilla no deja de buscarlo, con la esperanza puesta en que aún está con vida.

