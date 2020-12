Nuevas detenciones por desaparición de Enoc «me alegraron el día», dice mamá

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Luego de la captura en diferentes zonas del país de tres supuestos implicados en la desaparición del menor Enoc Pérez, su madre, Karina Chinchilla, dio a conocer que la noticia la llena de alegría y positivismo.

La esperanza de esta angustiada madre es que los tres sujetos aprendidos por las autoridades policiales declaren la verdad y ayuden a dar con el paradero de su hijo, que desapareció de manera misteriosa hace un año.

Chinchilla se ha comunicado ya con varios entes policiales, medios de comunicación y además en la página de Facebook «Encontremos a mi hijo Enoc Misael» ha posteado una serie de videos e imágenes donde da a conocer sus expectativas en torno a las capturas.

Lea también: Capturan a sospechoso de la desaparición de Enoc Pérez; lo trasladas a TGU

Positividad de Chinchilla ante las capturas

La madre de Enoc Chinchilla manifestó que “Hoy en la madrugada recibí la llamada donde me informaron que habían detenido a dos personas más. Eso me ha alegrado bastante el día y confiamos de que esas personas nos digan y nos lleven con el paradero de mi hijo. Yo estoy confiando mucho”.

«Yo no los conozco a ellos, pero, todas las personas del barrio donde viven sí saben quiénes son y saben las cosas que han andado haciendo», aseveró.

Nota relacionada: Santa Bárbara: Arrestan a dos implicados más en la desaparición de Enoc Pérez

Lucha de hace un año

Karina Chinchilla ha hecho hasta lo imposible por dar con el paradero de su hijo Enoc. Ha atravesado un verdadero calvario desde hace exactamente un año y con estas detenciones, su historia toma un giro.

“Yo después de recibir esta noticia me he imaginado todo lo positivo, la verdad me he hecho planes en mi mente, de verlo, de abrazarlo, de irlo a buscar, la verdad que estoy muy positiva”, aseguró.

Las autoridades policiales hondureñas encargadas del caso le comunicaron a la madre de Enoc que habían detenido a dos sospechosos más. Con ella ya hablaron fiscales y el director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para informare que trabajarán en conjunto para lograr sacarles la verdad de donde está el menor.

Nota para nuestros lectores:

Suscríbete gratis a más información sobre #COVID19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn.