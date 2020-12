Se cumple año sin saber de Enoc; madre clama que se lo regresen

TEGUCIGALPA, HONDURAS. A un año de la desaparición de Enoc, su angustiada madre, Karina Chinchilla, compartió un video en redes sociales donde manifiesta su desesperación e impotencia por no tener noticias del paradero de su pequeño.

Hasta la fecha no se sabe nada de Enoc. Autoridades hondureñas retomaron hace unos meses la búsqueda, pero dar con él ha sido imposible. Su madre suplica que si alguien lo ha visto y sabe algo del niño, por favor lo diga.

Karina ha hecho todo lo que ha estado en sus manos por encontrar a su pequeño Enoc. Ha recurrido hasta a organismos internacionales para poder hacer presión para las búsquedas.

Además, a través de la página en Facebook «Encontremos a mi hijo Enoc Misael», ella misma comparte mensajes y fotografías, para que así las personas le ayuden a dar con el niño.

Angustia y calvario

En un video compartido este miércoles, a través de las redes sociales, Karina Chinchilla dijo que «este es un día, creo que para mí el peor, esta fecha la odio, la detesto. Un día como hoy me llamaron para decirme que no encontraban a mi hijo. A las 7:00 de la mañana recibí mensajes que no encontraban a mi hermano. Yo así me fui a trabajar, a las cinco horas me dijeron lo que pasó».

Además, la madre de Enoc sostuvo «me parece injusto todo lo que ha pasado, de ver personas que se hacen indiferentes a mi dolor. Yo sé que alguien tiene que verlo, tiene que saber dónde está, pero como no es su hijo el que está desaparecido, prefiere callar».

Un año de lucha

Hace exactamente un año, el menor desapareció de la casa de sus abuelos, donde permanecía porque desde España vino a visitarlos. Hasta la fecha, todo es un misterio, ya que no se ha encontrado ningún rastro.

«Un año llevo luchando, suplicando por respuestas y no las tengo. Ya estoy tan cansada de ver que las autoridades se van tranquilas para su casa. A ellos les da igual, no se ponen a pensar que es un pobre niño y una madre que está sufriendo«, dijo Karina.

«Estas eran las fechas que él deseaba. Le gustaba reventar petardos en Honduras. Siento que vengo luchando contra la corriente, siento que todas las puertas se me han cerrado. Pero tengo fe que Dios abrirá una y no dejo de creer que hará algo a favor de mi hijo y mío», agregó.

«Yo sé que para Dios no hay nada imposible, hasta su palabra dice que ‘no hay justo ni desamparado’. Alguien tuvo que verlo y saber dónde está. No sé si no hablan por temor o porque les da igual. Me parece tan injusto. Es algo horrible lo que yo estoy sintiendo, saber que estas fechas yo siempre las he pasado con mi hijo, ahora no sé dónde estará o donde lo tendrán», concluyó la madre de Enoc.

