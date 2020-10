Madre de Enoc: 9 meses tardé en traerlo al mundo y «en Honduras desaparece en minutos»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La madre de Enoc Pérez sigue pidiendo ayuda a través de la página de Facebook «Encontremos a mi hijo Enoc Misael« y deja saber que se pueden comunicar con ella si saben de algún tipo de información.

«Yo estoy segura que mi hijo alguien lo ha mirado en algún momento, por favor no sean partícipes de mi dolor. Comuníquense, será en anonimato, no tengan miedo, no callen por favor. Mi hijo no es un alfiler perdido en mar, que nadie mira, es un ser HUMANO CON GANAS DE VOLVER A CASA», escribió.

También publicó una fotografía con el siguiente mensaje: «9 meses tardó Karina para traerlo a este mundo, en Honduras desaparece en minutos». En dicha foto se aprecia a la madre dándole un beso a Enoc en la mejía, mientras el niño sonríe.

El 19 de octubre Karina Chinchilla, la madre de Enoc, también externó en una publicación su agradecimiento a las personas por estar con ella, y por compartir sus publicaciones.

“Pasan los días, las noches se me vuelven eternas, pienso a cada momento en ti hijo mío, mientras intento estar fuerte para poder abrazarte con fuerza el día de tu regreso, pido de favor a las iglesias me ayuden con oración. Yo no soy una persona fielmente cristiana, pero creo en un Dios justo y (he) visto milagros hacer. Yo sé que él nos ayudará, y donde sea que estés te guarde en el hueco de su mano. Y las personas que (te) tengan renuncien a tenerte, confío que volveré a darte esos cariñitos que tanto te gustan, te extraño”, dijo Karina Chinchilla.

Contexto

El menor Enoc Pérez, de 12 años, viajó a Tela, Atlántida, el pasado 18 de noviembre, a pasar vacaciones donde sus abuelos.

La desaparición sucedió el 2 de diciembre. Los relatos testimoniales indican que sujetos ingresaron a la casa de Rubilio Arturo Pérez, abuelo de Enoc, a quien secuestraron junto al niño, y también atentaron en contra de Cindy Xiomara Castro, niñera.

Luego, los reportes policiales indicaron que habían encontrado los cadáveres del abuelo y de Israel Humberto Ramos, tío del niño, en las inmediaciones cercanas a la vivienda. Más tarde, hallaron el cuerpo sin vida de la niñera.

El 14 de octubre el Ministerio Público dio a conocer que miembros policiales hicieron allanamientos y rastreos en zonas montañosas de Tela. No obstante, hasta el momento las autoridades no dan a conocer nueva información vinculada al caso de Enoc Pérez.

