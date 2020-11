Un año sin Enoc: su mamá convoca a una marcha en Barcelona

HONDURAS. A casi un año que el pequeño Enoc Misael Pérez desapareció, su mamá, Karina Chinchilla, convocó a una nueva marcha para pedir, desde España, que las autoridades de investigación de Honduras no cierren el caso de su hijo.

Mediante un video que subió a la cuenta de Facebook, «Encontremos a mi hijo Enoc Misael«, Chinchilla solicitó a sus compatriotas en España que la apoyen y se unan a la manifestación.

Cabe indicar que dicha movilización se realizará el próximo sábado 5 de diciembre en la plaza de Cataluña en Barcelona. La hora de la marcha a que convoca la mamá de Enoc la fijó para las 5:00 de la tarde de ese país.

«El 2 de diciembre cumpliré un año sin poder ver a mi hijo. Les pido que por favor me acompañen y me apoyen en ese momento. No es fácil», expresó Chinchilla con su voz entrecortada.

Asimismo, en su grabación, Karina aseguró que comprende la situación difícil por la que pasa Honduras. Esto, tras la devastación que generó el paso de las tormentas tropicales Eta e Iota. Sin embargo, demandó a las autoridades hondureñas que hagan una investigación del caso de su hijo.

«Me da pena, pero yo tengo que continuar y seguir insistiendo hasta mirar una respuesta de parte de las autoridades, para que este caso no quede como uno más y no me lo vayan a cerrar», puntualizó la desesperada madre.

Nota relacionada: «El día que miré tu carita por primera vez»: mamá de Enoc lo recuerda

Desaparición de Enoc

El pequeño, Enoc Misael Pérez Chinchilla despareció el 2 de diciembre de 2019 después de viajar desde Barcelona para pasar con su familia las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Según la información que se maneja, Enoc estaba con su abuelo Rubilio Arturo Pérez Cubas, su tío Israel Humberto Ramos Moscoso y su niñera Cindy Xiomara Castro, a quienes malhechores los asesinaron y sus cuerpos fueron hallados en medio de montañas.

Recientemente, la Fiscalía informó que producto de las diligencias investigativas por este caso, decomisaron un arma de fuego que sometieron a diferentes pericias en Medicina Forense.

En ese sentido, las pericias arrojaron como resultado que dicha arma es la misma que se utilizó para darle muerte de sus parientes y su niñera.

Cabe indicar que, en esa ocasión, las autoridades también capturaron a un hombre que hasta el momento no brinda ninguna pista de donde puede estar Enoc.

Después de nuevos rastreos en las zonas montañosas de Tela, las autoridades investigativas no han brindado mayores detalles sobre el caso del niño. Por tal razón, su madre les hace un desesperado llamado para que continúen en la búsqueda de su hijo.

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn