«El día que miré tu carita por primera vez»: mamá de Enoc lo recuerda en su cumpleaños

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Casi un año desde que separaron a Enoc Misael Pérez Chinchilla de su madre; quien este día, a través de un vídeo en redes sociales, dejó un emotivo mensaje, ya que, se conmemora su cumpleaños número 13.

La cara de una madre llena de dolor e impotencia, es la de Karina Chinchilla, quien ha tenido que vivir durante varios meses la ausencia de su pequeño. Pero, la esperanza de encontrarlo la ha mantenido fuerte.

«Se llegó tu cumpleaños amor, este es un día desbastador para mí. Todos los días son tremendos, pero hoy más, porque hoy es un día especial, porque fue el día que yo te traje al mundo amor; el día que miré tu carita por primera vez», expresó entre sollozos Karina en su cuenta de Facebook.

Es preciso rememorar, que, el 1 de diciembre de 2019, fue el último día que Karina habló con su hijo y «me extrañó que él no me escribió, le consulté que por qué no había escrito y me respondió que no podía hablar que iba para el baño y eso ya era raro para mí”, dijo la hondureña.

Lea también: Mamá de Enoc prepara protesta en España para exigir aparición de su hijo

¿Qué pasó con Enoc?

El pequeño Enoc Misael, viajó a Honduras a finales del 2019, para poder compartir con sus familiares. El niño se encontraba pasando sus vacaciones en el municipio de Tela, departamento de Atlántida.

Sin saber que esas vacaciones serían las más difíciles para él y su familia. De acuerdo a la información revelada por las autoridades y familiares, Enoc desapareció cuando sujetos desconocidos entraron a la casa de su abuelo Rubilio Arturo Pérez Cubas, al que asesinaron de forma inmediata.

A su vez, acabaron con las vidas de Cindy Xiomara Castro (21) y de Israel Humberto Ramos Moscoso (41) quienes eran la niñera y el tío del menor, respectivamente; desde ese momento, Enoc desapareció sin dejar rastro.

En ese sentido, autoridades policiales informaron que, unos días después, fueron hallados los cuerpos de el abuelo y el tío de Enoc, en las inmediaciones de la vivienda; estos, con signos de tortura. Posteriormente, encontraron el cuerpo de Cindy Xiomara.

Búsqueda

Xavier García Albiol, alcalde del ayuntamiento de Badalona (España), instó a la diplomacia europea, que presione a Honduras para resolver el caso de Enoc, secuestrado en diciembre de 2019 en territorio hondureño.

Nota para nuestros lectores:

Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace:https://bit.ly/tiempodigitalhn