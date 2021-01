«Jamás me rendiré, bebé»: madre de Enoc recuerda que hay jugosa recompensa

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Ha pasado más de un año desde que Enoc Pérez Chinchilla desapareció. Su madre, Karina Chinchilla, recordó que existe una recompensa de L250 mil a quien brinde información que ayude a dar con el paradero de su hijo.

Chinchilla manifestó que no se rendirá y seguirá en busca de su pequeño Enoc. Fue a través de sus redes sociales que aseguró que no se quedará con los brazos cruzados y seguirá hasta poder encontrarlo.

Enoc Chinchilla está desaparecido desde noviembre de 2019.

«No nos quedaremos de brazos cruzados amor hasta encontrarte, hijo de mi corazón. Sé que hay muchas personas que saben de tu paradero y son cómplices de nuestro dolor. Pero sé que Dios hará justicia amor, pero tu familia jamás se rendirá bebé», publicó en la página «Encontremos a mi hijo Enoc«.

La joven madre acompañó su escrito con una noticia de Enoc Pérez en un diario español y una imagen que hace referencia a la recompensa ofrecida.

«Ya te lloré, ya grité, ya me enojé»

Además, ese no fue el único mensaje publicado por Karina Chinchilla, en otro escribió palabras desgarradoras.

«Ya te lloré, ya grité, ya me enojé, ya le pedí a Dios fortaleza, ahora tengo el coraje para no dejar de buscarte; quiero que mis oraciones y todo mi amor te abracen y te consuelen. Sé que tienes miedo, pero le pido a Dios todopoderoso que te llene de fuerza para aguantar y poderte encontrar, seguiré publicando tu foto para que no se olvide que faltas tú, gritaré tu nombre para que sepan que tienes un nombre y una familia que te espera», fue parte del mensaje.

