Bolsas debajo de los ojos y ojeras: ¿Qué las causa y cómo puedo tratarlas?

REDACCIÓN. Las bolsas y ojeras pueden ser el resultado de muchos factores, como la edad, la alimentación, los hábitos de sueño, incluso, el entorno. Si estás tratando de eliminarlos, posiblemente necesites hacer algunos cambios.

La calidad del sueño, la alimentación y el ejercicio pueden afectar tu aspecto físico, incluso las bolsas. Las alergias y algunos medicamentos también pueden hacer que los ojos se vean hinchados.

¿Cómo puedo eliminar las bolsas debajo de los ojos?

Deshacerse de las bolsas debajo de los ojos es un proceso de prueba y error. Estos consejos podrían ayudar:

Duerme lo suficiente. Estar bien descansado puede ayudar a reducir la hinchazón.

Estar bien descansado puede ayudar a reducir la hinchazón. Trata de mantener una dieta baja en sodio . La sal hace que el cuerpo retenga agua, lo que puede causar bolsas e inflamación.

. La sal hace que el cuerpo retenga agua, lo que puede causar bolsas e inflamación. Limita la cantidad de tabaco y alcohol que consumes.

Lea también: DE MUJERES| Consejos básicos para despedirte de los labios agrietados

¿Qué causa las ojeras?

Las ojeras pueden deberse a algunos de los mismos factores que las bolsas.

La fatiga y el cansancio pueden hacer que los ojos se vean más oscuros

La sal y el sodio en la dieta también pueden afectar las ojeras

El consumo de alcohol y tabaco también afectan

Según tus antecedentes familiares, puedes ser propenso a las ojeras.

¿Cómo elimino las ojeras?

Dormir y comer bien puede ayudar a reducir tanto la hinchazón como ojeras. Intenta seguir estos consejos:

Trata de dormir lo suficiente y sin interrupciones para verte descansado y renovado

Limita el exceso de sal y azúcar en tu dieta

en tu dieta Limitar el consumo de tabaco y alcohol también puede ayudar

Algunos cosméticos pueden ayudar a cubrir las ojeras en un apuro.

También puedes intentar cambiar tu rutina de cuidado de la piel. A medida que envejeces, la piel alrededor de los ojos pierde humedad y elasticidad. Algunas cremas hidratantes pueden ayudar a mejorar la textura de la piel, y disminuir la apariencia de bolsas y ojeras.

¿Qué remedios caseros puedo utilizar?

Se considera que aplicar una rodaja fría de pepino, bolsas de té o una compresa fría sobre cada ojo ayuda a reducir la hinchazón.

La piel alrededor de los ojos es sensible y debe tratarse con cuidado. Si has mejorado tu rutina de salud y bienestar y, aun así, no ves cambios, considera hablar con tu médico, quien podría sugerir otras opciones adecuadas para ti.

Nota para nuestros lectores:

Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace:https://bit.ly/tiempodigital.